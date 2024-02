Formula 1, 2024 la competizione sarà serrata?

Alla vigilia dei test invernali pre-stagionali, sono tante le aspettative in vista della nuova stagione di Formula 1 2024

Con l’avvio dei test, la stagione 2024 è ormai iniziata, con la Formula 1 che si appresta a vivere il suo terzo anno con il nuovo regolamento, entrato in vigore nel 2022. Un’era letteralmente dominata dalla Red Bull, grazie alle sue filosofie di design, che molti team si sono spinti ad adottare per le loro vetture, come abbiamo visto nelle presentazioni.

Nel corso della stagione 2023, Red Bull ha letteralmente schiacciato la concorrenza grazie a una vettura molto forte. Un po’ l’opposto della stagione precedente, quando soprattutto all’inizio si è trovata una Ferrari più competitiva, e capace di resistergli. Alle spalle della Red Bull, tra gli altri team si è visto un’altra Formula 1, con le vetture dimostravano di essere molto vicini tra loro, e spesso in lotta per la Q3 in qualifica.

Per via degli effetti del budget cap in Formula 1 e le restrizioni sui test aerodinamici in pieno vigore, oltre ai regolamenti tecnici stabili per un altro anno (nel 2026 arrivano i nuovi regolamenti), i team si preparano a una lotta molto serrata nel 2024. Tutto ciò, con il rischio di vedere ogni piccolo errore punito e qualsiasi sviluppo annunciato come un’innovazione, e un punto di svolta.

Alonso: “Anche gli altri hanno fatto un passo in avanti”

“Sarà molto serrato,” ha dichiarato Fernando Alonso, pilota per il secondo anno consecutivo di Aston Martin, con una vettura che presenta un passo in avanti rispetto all’inizio della passata stagione, benché sia scivolata in quinta posizione nella classifica finale.

“Abbiamo fatto un ragionevole e un ottimo passo in avanti, ma sappiamo che anche gli altri team nel corso dell’inverno, hanno fatto un passo in avanti. L’abbiamo visto ad Abu Dhabi, tra la pole position e la 18° posizione erano tutti entro i sei decimi“.

“Quindi, quando migliori di un paio di decimi, può cambiare la tua vita. Questo può cambiare la possibilità di lottare per il podio o essere in Q2, quindi fuori dalla top 10 nelle prime gare. Magari è un piccolo aggiornamento, che ti porti nella prossima gara, e che dalla Q2 ti fa salire sul podio,” ha aggiunto Alonso.

Sainz: “Nel 2023, la competizione era diventata più serrata”

Ferrari alla fine della passata stagione ha perso contro la Mercedes, nella lotta per il secondo posto con un gap di soli tre punti. Alla vigilia della nuova stagione, Carlos Sainz concorda con il connazionale nelle previsione che i gap saranno molto vicini.

“Prevedo che sarà molto vicino. Alla fine, guardando la stagione 2023 e le gare, la competizione era diventata sempre più serrata in tutta la griglia,” ha dichiarato Sainz.

“Ricordo molto i Q1, Q2 e Q3. Non c’era quasi nulla tra la maggior parte dei team, quindi andando avanti di un anno, penso che tutti convergeranno ancora di più e la competizione si farà ancora più serrata“.

“Quindi, questo è il motivo di tutti questi singoli dettagli. Ogni piccolo singolo vantaggio che puoi avere e migliorare, sarà la chiave perché la griglia sarà estremamente serrata,” ha aggiunto lo spagnolo della Ferrari.

Tutti contro Red Bull

Sono pochi team che si illudono che Red Bull possa essere battuta, nella lotta per il terzo titolo iridato consecutivo quest’anno. Il team di Milton Keynes, ha risparmiato presto le risorse di sviluppo per concentrarsi su un concetto coraggiosamente differente per la RB20, anziché andare sul sicuro.

Ma c’è ancora speranza per gli avversari più vicini, come la McLaren, di raccogliere qualche pezzo se le cose andranno bene. Ciò significa che gli errori saranno pesantemente puniti rispetto alla passata stagione.

“Quando non hai il giro perfetto, o non ottieni qualcosa di positivo, rispetto al passato potresti farla franca,” ha aggiunto Lando Norris.

“Mentre penso con questo, che sarai sempre meno in grado di farla franca, e quindi meno errori, più lavoro duro, per imparare e perfezionare al fine di ottenere risultati costanti,” ha aggiunto il pilota della McLaren.

Alex Albon pilota della Williams, sottolinea che i giorni con i tradizionali top team sono finiti. La sua speranza è che ci sia un campo convergente, con il suo team in grado di colmare il gap. La passata stagione, Williams è riuscita salire dalla settima alla sesta posizione in classifica, battendo l’Alpine.

“Non ci sarà più questo di sezione, con tre o due top team. Ora è una griglia davvero completa, con molti team coinvolti nella lotta per il vertice”.

“Quando oggi guardi il gap tra P6 e P5, c’è ancora un bel salto e dopo Alpine, c’è un gap consistente tra le Aston Martin, le McLaren e le Mercedes“.

“Voglio lottare per quell’area di Alpine, e mettere il bastone tra le ruote di quel gruppo di testa. Penso che sia un’aspettativa di performance realistica per noi,” ha aggiunto il pilota anglo-thailandese.