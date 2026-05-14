Monaco E-Prix: Hankook protagonista nel doppio appuntamento

Hankook a Monaco: doppia sfida all’E-Prix tra strategia e precisione

Hankook torna protagonista a Monaco in occasione del Monaco E-Prix, uno degli appuntamenti più iconici della Formula E. Nel weekend del 16 e 17 maggio, il Circuit de Monaco ospita il doppio round della Season 12, dove strategia ed energia sono decisive. Hankook affronta una delle sfide più complesse del calendario con i suoi pneumatici iON Race, chiamati a garantire prestazioni costanti su un tracciato cittadino estremo. Le strade del Principato mettono infatti alla prova precisione, grip e costanza giro dopo giro, con pochissimo margine di errore.

Formula E, Hankook pronta alla sfida di Monaco

Hankook Tire & Technology, fornitore esclusivo di pneumatici del ABB FIA Formula E World Championship, torna a Monaco per i Round 9 e 10 della Stagione 12. Il Monaco E-Prix 2026 si disputerà come doppio appuntamento il 16 e 17 maggio sul Circuit de Monaco. Il tracciato cittadino da 3,337 km e 19 curve si sviluppa tra le strade del Principato, tra forti variazioni di pendenza, curve lente e tratti veloci che lasciano pochissimo margine d’errore. Dalla salita di Sainte-Dévote e Beau Rivage fino al tornante del Grand Hotel, passando per il tunnel e il lungomare del porto, ogni giro cambia ritmo e condizioni.

Hankook tra gestione gomme e strategia a Monaco

Il continuo alternarsi di velocità e carico mette sotto stress gli pneumatici, rendendo fondamentale la gestione in ogni fase del giro. Il doppio appuntamento su due giorni aumenta la complessità, perché i team devono mantenere prestazioni uniformi tra qualifica e gara, adattandosi anche ai cambi di grip e alle diverse condizioni di luce sul circuito. Per Hankook, Monaco rappresenta una prova di precisione e continuità: lo pneumatico iON Race è progettato per garantire grip stabile, warm-up prevedibile e gestione termica controllata, supportando le strategie energetiche in condizioni di gara particolarmente impegnative.

Sandbichler: “Pneumatici decisivi a Monaco”

“Monaco rappresenta una sfida unica dove precisione e costanza sono fondamentali fin dal primo giro”, ha dichiarato Manfred Sandbichler, Senior Director di Hankook Motorsport. “Con margini d’errore ridotti al minimo, le prestazioni degli pneumatici devono restare prevedibili in ogni condizione. L’iON Race è progettato proprio per garantire stabilità e supportare i team nella gestione tra qualifica e gara, dove ogni dettaglio può fare la differenza.”

Formula E, Monaco: orari e diretta TV del weekend

Il weekend inizierà sabato mattina con la FP1 alle 07:30, mentre entrambe le gare scatteranno alle 15:05. Gli appassionati italiani potranno seguire l’atteso E-Prix di Monaco in diretta e in chiaro su Italia 1. Le sessioni del weekend saranno trasmesse anche sui canali Eurosport, mentre la copertura streaming sarà disponibile sulle piattaforme ufficiali della Formula E e di Sportmediaset. Monaco si prepara ancora una volta a essere il palcoscenico di uno degli appuntamenti più iconici della stagione tra strategia, gestione e spettacolo.