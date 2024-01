Ferrari, quale sarà il futuro di Carlos Sainz?

La Ferrari ha appena annunciato il rinnovo di Charles Leclerc con un contratto pluriennale. Tacciono ancora però le voci riguardanti il contratto di Sainz, il cui futuro è ancora incerto

Giovedì 25 gennaio la Ferrari ha annunciato il rinnovo pluriennale di Leclerc. La scuderia non è entrata nei dettagli della durata di quest’ultimo, ma si è limitata a parlare di “diverse stagioni a venire”. Non è stato fatto però alcun accenno sul suo compagno di squadra Carlos Sainz, il cui futuro appare ancora incerto.

Carlos Sainz non si accontenterebbe del rinnovo di un solo anno. Come per Leclerc, almeno prima dell’annuncio di giovedì, il suo contratto con la Ferrari scade alla fine del 2024, ma finora non si è parlato del futuro dello spagnolo. La Gazzetta dello Sport sottolinea che le trattative sarebbero ad un punto critico, punto che coinciderebbe proprio con la durata della permanenza del pilota in Ferrari.

Le parole di Sainz sul suo futuro

Sainz, nonostante sia stato fortemente collegato all’Audi, è favorevole a un accordo pluriennale con la Ferrari che lo terrebbe con la squadra anche dopo lo sbarco del team tedesco in Formula 1 nel 2026. “Ovviamente voglio rinnovare e mi piacerebbe farlo per più di un anno“, ha dichiarato il 29enne spagnolo.

Il numero 55 continua: “Mi sento apprezzato Vasseur e da tutta la famiglia Ferrari in generale. Sono convinto che se entrambi lo vogliamo, troveremo un accordo su una durata che mi soddisfi“. Si pensa però che la Ferrari gli offra solo un anno, il 2025, per mantenere aperte anche altre porte in ottica mercato piloti.

Le possibili alternative allo spagnolo

Nel 2025 saranno disponibili Lando Norris e, potenzialmente, Alex Albon: entrambi i piloti sarebbero nel mirino della Ferrari. La McLaren, però, è decisa a tenersi stretta il suo pupillo britannico, mentre la Williams avrebbe un’opzione su Albon per il 2025.

L’alternativa più importante sul tavolo per lo spagnolo, tuttavia, rimane Audi. Suo padre e campione della Dakar 2024 Carlos Sainz Sr ha ammesso che la casa tedesca, che subentrerà alla Sauber nel 2026, potrebbe essere un’opzione per suo figlio.

Le dichiarazioni di Carlo Sainz Sr

Parlando con la testata spagnola Motor.es dopo la sua vittoria alla Dakar con l’Audi, Sainz Sr ha dichiarato: “Come ci si potrebbe aspettare, dal momento che faccio parte della famiglia Audi, è logico che parliamo e ci scambiamo opinioni su ciò che il team tedesco potrà offrire in futuro“.

Ha poi parlato del progetto Audi per il Circus, dicendo: “Audi, a mio avviso, è una garanzia. So bene quanto prendano sul serio ogni progetto e so bene cosa comporti la mentalità tedesca nel mondo dell’automobilismo, con i suoi vantaggi e alcuni svantaggi. Sappiamo tutti che la Formula 1 è un mondo un po’ particolare, ma ho molto rispetto per la casa automobilistica tedesca“.

Lo spagnolo prosegue affermando: “Penso che sarà solo una questione di tempo prima che arrivino i successi nella classe regina dell’automobilismo. Non ho la sfera di cristallo, ma Audi ha tutto il mio rispetto e credo che stia mettendo in atto tutto il possibile affinché il progetto sia valido e credibile“. E dato che Leclerc è spesso considerato il pilota preferito dalla Ferrari, un passaggio all’Audi darebbe a Sainz la possibilità di essere finalmente il numero uno della sua squadra.