Lettura in 1 minuto

Ferrari: scalda i motori con un test in pista a Fiorano

Dopo mesi di lockdown causa Coronavirus, la Ferrari tornerà in pista sul circuito di Fiorano con entrambi i piloti, che torneranno a guidare una monoposto reale in vista della partenza della stagione 2020. Per il team si tratterà di un test con le nuove procedure regolamentari anti-Covid-19

Dopo la Mercedes, anche la Ferrari ha programmato una giornata di test con i due piloti, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, per le prossime settimane, sul circuito di Fiorano in vista della ripartenza della stagione che avverrà tra poco più di un mese.

Dopo oltre tre mesi di stop forzato, a causa dell’emergenza sanitaria, i due piloti della Scuderia Ferrari, potranno tornare a guidare una monoposto, che secondo il regolamento deve essere vecchia di almeno due stagioni fa. E così lo faranno a bordo di una SF71-H, la monoposto con la quale Sebastian Vettel ha guidato nel mondiale 2018.

Vettel e Leclerc non salivano su una monoposto dal termine dei test a Barcellona, e quest’occasione rappresenta un momento importante per tornare a guidare una vettura reale, dopo tante settimane passate con i simulatori (specialmente per Charles Leclerc), ed allenare il loro fisico ai vari sforzi, forze G alle quali vengono sottoposti, in vista della partenza della stagione con il GP Austria.

PER VETTEL POTREBBE ESSERE L’ULTIMA VOLTA SULLA PISTA DI FIORANO

Questa giornata di test, sarà anche un’occasione per preparare l’intero staff della squadra alle nuove procedure anti-Covid dettate dalla FIA, che riguardano il comportamento nei box ed in pit-lane, e con prove pit-stop.

Rispetto ai filming-day, le prove con le monoposto obsolete di due stagioni, non sono soggette a limiti di chilometraggio, mentre per quanto riguardano le gomme Pirelli, come tipologia verranno usate le ‘demo’, meno performanti rispetto a quelle ufficiali da gara.

Per Sebastian Vettel, con ogni probabilità potrebbe essere l’ultima occasione di vederlo girare sul circuito di Fiorano, dove nel novembre del 2014 provò per la prima volta una Ferrari guidando una F2012. Questa volta ritroverà la monoposto che ha guidato nel mondiale 2018, disputato tra alti e bassi, e con la quale ha collezionato 5 vittorie.

La giornata di test è prevista per i prossimi giorni, anche se al momento non sappiamo con esattezza quando avverrà né come sarà suddivisa tra i piloti. Sicuramente, vi terremo aggiornati a questo proposito.