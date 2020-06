GP d’Austria: pubblicato il programma del weekend di gara

Dopo la recente conferma delle prime 8 tappe del calendario della stagione 2020, è stato anche ufficializzato il programma per il GP d’Austria che inaugurerà il campionato mondiale di questo anomalo anno.

La pandemia di Coronavirus ha destabilizzato l’intero globo, ma, tra 5 domeniche, saremo pronti ad assaporare un pizzico di ritrovata normalità.

Si inizierà venerdì 3 luglio alle ore 11:00 con la prima sessione di Prove Libere di Formula 1. Alle 15:00, è prevista la seconda sessione di Prove Libere a chiudere la giornata del venerdì.

Sabato si inizierà con la terza e ultima sessione di Prove Libere alle ore 12:00 alle quali seguirà la prima qualifica dell’anno alle 15:00.

Come riporta planetf1.com, alle 15:10, ora italiana, lo spegnimento dei semafori del GP D’Austria 2020, al quale seguirà ad appena una settimana di distanza un secondo appuntamento, sulla stessa pista, ma che, per l’occasione, è stato denominato “Steiermark GP”.

Dopo i test pre-stagionali di febbraio, che ormai sembrano un’epoca lontana, sapremo, forse, quali sono le reali carte in tavola. Quale sarà il Team da battere quest’anno?

Venerdì 3 luglio 2020

11:00-12:30: Prove Libere 1

15:00-16:30: Prove Libere 2

Sabato 4 luglio 2020

12:00-13:00: Prove Libere 3

15:00: Qualifiche

Domenica 5 luglio 2020

15:10: Gara

Il GP prevede 71 giri in totale.

Ultimo vincitore: Max Verstappen su Red Bull.

Ya tenemos los horarios de la primera carrera de la “nueva” temporada..F1, F2 y F3. Carrera F1, domingo a las 15h10. #AustrianGP

We already have the timetable for the first race of the “new” season. F1, F2 and F3. @F1 GP on Sunday at 15h10 pic.twitter.com/pb9Ex4xwRK

— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) June 3, 2020