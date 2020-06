Allison: “Difficile immaginare Vettel in Mercedes”

Nonostante le numerosi voci che vorrebbero Vettel in Mercedes, Allison ha molti dubbi sul fatto che questo possa davvero accadere. Ha infatti assicurato che il suo Team già può contare su due ottimi piloti

Sono di questi giorni i rumors che già vedono il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel in procinto di firmare con le Frecce d’Argento. Dopo l’ufficializzazione dello spagnolo Carlos Sainz Jr sul sedile della Ferrari a paritre dal 2021, ci si chiede quale sia il destino del tedesco: il ritiro o il trasferimento a una scuderia avversaria? Quel che è certo è che quel che sembrava uno speciale e indissolubile legame tra il numero 5 di casa Maranello e la Rossa, si è invece trasformato in un addio, che, per quanto ce lo si potesse aspettare, ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Staremo a vedere dunque quello che accadrà in futuro.

Nel frattempo però, è James Allison, direttore tecnico Mercedes, a prendere la parola sull’argomento: “La prima e più ovvia cosa da dire è che in questo momento abbiamo due piloti molto bravi e che abbiamo opzioni per avere altri piloti di talento; quindi non è molto facile immaginare che Vettel improvvisamente diventi pilota della squadra“- ha commentato nel podcast di F1 Nation.

Ma, se dovesse accadere l’inaspettato, Allison è certo che Lewis Hamilton e Sebastian Vettel troverebbero il modo di andare d’accordo e lavorare in sinergia per il bene della squadra: “Se accadesse, penso che entrambi troverebbero un modo per far funzionare le cose. Lewis è un pilota fenomenale e Sebastian è stato anche autore di numerose buone prestazioni. Sono sicuro che la professionalità di entrambi farebbe funzionare il tutto” – ha aggiunto.

POCHE CHANCE PER VETTEL

Come riporta soymotor.com, Allison ha inoltre sottolineato che per Sebastian ci sarebbero dunque poche possibilità di approdare alla Mercedes. Questo perché le Frecce d’Argento già avrebbero diverse valide opzioni per il prossimo futuro e aprire le porte a Vettel significherebbe quindi rinunciarvi: “Vedo solo molto difficile immaginare che le molte solide opzioni che abbiamo ora spariscano come una palla di neve al sole” – ha poi concluso.

Insomma, sembra che, per ora, la Mercedes non rappresenti una reale opzioni per Sebastian Vettel.