Ferrari, Leclerc: “Red Bull? Sarà difficile la caccia”

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc commenta il dominio targato Red Bull iniziato nel 2021, e potrebbe durare fino al 2025

La Formula 1 riaccende i motori e torna in pista, per le ultime 10 gare di questa stagione che si è rivelata complicata per la Scuderia Ferrari e i suoi piloti, tra cui Charles Leclerc.

A discapito delle premesse della vigilia, che facevano presagire a un Mondiale con protagonista la Ferrari. Magari con una SF-23 in grado di lottare con la Red Bull e con Max Verstappen, quest’ultimo reduce dalla vittoria di due titoli iridati. Ma, già nelle prime gare, la triste e difficile realtà per la Rossa, con la monoposto che si è dimostrata difficile, non competitiva e altri inconvenienti, come l’affidabilità e talvolta anche i tanti errori a livello di strategia e decisioni dal muretto.

Quindi, la stagione 2023 si è rivelata l’ennesima da dimenticare per la Ferrari e per Charles Leclerc, costretti a guardare il binomio Red Bull-Verstappen, costruire un vero e proprio dominio.

Charles: “Dobbiamo migliorare qualcosa”

Charles Leclerc alla vigilia del weekend del GP Olanda, ha commentato l’attuale situazione, sottolineando che quanto visto in questa stagione, sarà difficile riuscire a sconfiggere la Red Bull, considerando il grande vantaggio di cui può contare. Pertanto, non sarà facile riuscire a ridurre quel gap, nei prossimi anni.

Il monegasco è rimasto sorpreso dalla costanza di prestazione che c’è nel corso di un giro, e dalla supremazia del team di Milton Keynes, soprattutto sul passo gara, guardando al distacco che spesso c’è in gara tra la RB19 e gli inseguitori.

“Stiamo cercando di lavorare su questo punto. Ma la Red Bull, ha un grande margine e sarà difficile darle la caccia, almeno prima della fine di questo regolamento nel 2025. Credo che la differenza non sia la stessa, rispetto al passato. In classifica, siamo molto più vicini e per questo siamo focalizzati sul passo gara. Ma, loro sono molto più davanti,” ha commentato Charles Leclerc in conferenza stampa della FIA, alla vigilia del GP Olanda.

“Normalmente, si era soliti vedere un team dominare molto, sia in classifica sia in gara. Ma, ora per qualsiasi motivo, le differenze sono molto più grandi, sia in gara che in un singolo giro. Abbiamo molto lavoro da fare, ma dobbiamo migliorare qualcosa nelle prossime gare, che ci possano aiutare a fare un passo in avanti. Anche con questa vettura, potrebbe esserci qualche inaspettata sorpresa,” ha così sottolineato il monegasco.

Sainz: “Trarre vantaggio da un loro errore”

D’altro canto, Carlos Sainz scarta l’ipotesi che Max Verstappen possa vincere anche le restanti dieci gare di questa stagione. Malgrado tutto, lo spagnolo è certo di poter vincere almeno una gara di questa stagione, pertanto l’obiettivo è rimanere in scia all’olandese e alla Red Bull, sperando in un loro possibile errore.

“Non credo che Max, vada a vincere ogni fine settimana. Credo che lo vediate in modo molto drammatico. So quali siano le mie opzioni, e possibilità. Tuttavia, credo che Ferrari possa vincere una gara quest’anno, e io devo essere lì. Ci aspettiamo, che Red Bull possa commettere un errore in questa stagione, e noi dobbiamo affrontare ogni Gran Premio, pensando di poter essere lì per trarne vantaggio,” ha così spiegato Sainz in conclusione.