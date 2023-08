Leclerc: “Nessun accordo per il rinnovo”

Charles Leclerc ha spiegato perché non ci sono stati “alcun accordo o discussione per il rinnovo del contratto” con la Ferrari durante la recente pausa estiva di Formula 1

Manca ancora un anno e mezzo alla scadenza dell’attuale contratto di Charles Leclerc, ma il tema rinnovo è uno di quegli argomenti caldi che ciclicamente si ripresenta tra voci e indiscrezioni. Tuttavia, in più occasioni il team manager Fred Vasseur ha suggerito la calma, sottolineando come le discussioni per il rinnovo del contratto prenderanno il via nei prossimi mesi, con l’obiettivo di arrivare al via della prossima stagione con una situazione già delineata. Della stessa idea anche il monegasco, il cui contratto quinquennale, firmato alla fine del mondiale 2019, scadrà al termine del prossimo campionato.

Alla vigilia del Gran Premio d’Olanda, primo appuntamento dopo la pausa estiva, il pilota della “Rossa” è tornato a parlarne. Soffermandosi a scherzare sull’indiscrezione che lo vedeva ormai prossimo alla firma di un contratto da 150 milioni di sterline come parte di un’estensione iniziale di due anni con l’opzione per altre tre stagioni. “Avrei voluto aver concordato un accordo così redditizio”, ha affermato divertito. “Invece, non c’è stata alcuna discussione con i vertici della Ferrari”. Sia lui che il team hanno deciso di rimandare la trattativa al finale di stagione, considerando anche come le sue intenzioni nei confronti dei vertici della Scuderia siano chiare.

Ne riparliamo a fine stagione

“Non ci sono accordi sul rinnovo, né discussioni o altro”, ha dichiarato Leclerc. “A un certo punto sicuramente inizieremo a parlarne, le mie intenzioni sono chiare, per quanto riguarda il team non saprei, ma non sono preoccupato. Non è una priorità al momento, per ora vogliamo solo lavorare quanto più possibile per migliorare e tornare dove eravamo nella passata stagione, lottare per le vittorie. Poi vedremo, ma ne parleremo a fine stagione. Personalmente non ho fretta, manca ancora un anno e mezzo. Ho firmato un contratto di cinque anni, ora stiamo arrivando alla fine, ma c’è ancora molto tempo”.

“Onestamente non sono sorpreso o preoccupato”, ha affermato Leclerc quando gli è stato chiesto del perché la Ferrari non lo abbia cercato per la firma del rinnovo prima della pausa estiva, mettendo così nero su bianco il primo tassello per il futuro. “Se fossi stato preoccupato, probabilmente avrei iniziato prima la discussione sul rinnovo del contratto, ma non sono impensierito. Dovrebbe andare tutto bene, non abbiamo iniziato a discuterne ma sono felice di farlo alla fine dell’anno”.

Alice Lomolino