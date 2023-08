GP Olanda, anteprima: circuito, meteo

GP Olanda, anteprima. Dopo la pausa estiva, la Formula riprende il suo percorso di questo mondiale 2023, quando mancano 10 gran premi al termine. A fare da apripista a questa seconda e ultima parte della stagione, è il GP Olanda e Zandvoort.

Siamo al tredicesimo round, e la penultima tappa europea di questo Campionato, che dopo quanto visto fino alla vigilia delle vacanze, si prospetta alquanto interessante e ricco di colpi di scena, che sicuramente non mancheranno.

We’re back from our summer break and heading to the seaside! 🌊

Il Campionato del Mondo di Formula 1 2023, riprende con Max Verstappen e la Red Bull, leader incontrastabili di entrambe le classifiche e nelle gare finora disputate. La vettura si dimostra, più affidabile e veloce che mai, e finora senza problemi, che avrebbero potuto frenare Max Verstappen. Indipendentemente dalla posizione di partenza, e con qualsiasi situazioni che sembravano sfavorevoli, il super binomio targato Verstappen-RB19, ha sempre tagliato il traguardo nelle prime tre posizioni, e spesso da vincitore.

Situazioni spesso rivelatasi disastrosi, per l’altro pilota Red Bull, Sergio Perez, che a parte qualche vittoria e podio, è sembrato faticare di più, rispetto al compagno di squadra. Ma, vedremo se in quest’ultima parte di stagione, il messicano riuscirà a fare meglio.

Prima parte di stagione, pressoché da dimenticare per la Scuderia Ferrari, con la SF23 che si è rivelata difficile dal punto di vista delle prestazioni, competitività e talvolta anche a livello di affidabilità. Gomme e anche le strategie, si sono rivelati dei veri talloni d’Achille per la Rossa, e i piloti. Le ultime gare prima della pausa, hanno evidenziato qualche passo in avanti, e vediamo che Ferrari ritroveremo a partire da Zandvoort. A quanto pare sono attesi, ulteriori aggiornamenti sulle vetture, e chissà se questo aiuterà Charles Leclerc e Carlos Sainz a ottenere dei risultati migliori.

Grande attesa per la Mercedes, che si prepara a un rientro dalle vacanze, sperando in una situazione migliore. Gli aggiornamenti portati, non sempre hanno permesso al team di ottenere un buon risultato. Vedremo, se Lewis Hamilton e George Russell, potranno godere di una miglior seconda e ultima parte di stagione, a partire dall’appuntamento olandese.

Sono attese molte sfide, anche tra gli altri team e piloti della griglia. L’obiettivo di tutti, è portare a casa più punti e concludere il Campionato nella miglior posizione possibile.

Il GP Olanda è la gara di casa per Max Verstappen. Com’è successo a Spa-Francorchamps, anche a Zandvoort sono attesi molti tifosi e la grande marea ‘Orange’, pronti a sostenere in modo festoso, rumoroso e con gli immancabili fumogeni arancioni, il proprio beniamino e connazionale.

My upcoming home race of course calls for a special Dutch Grand Prix helmet design ✍🇳🇱 See you in Zandvoort 🦁

You can get your scale model helmets now on https://t.co/46lRXQtA7q pic.twitter.com/BPsMpLDeMf

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) August 15, 2023