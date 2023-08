Ufficiale: Haas riconferma i piloti per la prossima stagione

Il MoneyGram Haas F1 Team ha annunciato di aver confermato anche per la stagione 2024 la stessa coppia di piloti

La stagione attuale non è ancora terminata, ma già giungono notizie sul futuro: la Haas ha annunciato la conferma di Hulkenberg e Magnussen come coppia di piloti anche per la stagione 2024. Questa sembra essere una scelta sensata, considerando i risultati che entrambi hanno ottenuto in pista. Nonostante la monoposto non sia particolarmente performante, sono stati in grado di raccogliere punti. I due sembrano aver stabilito un ottimo rapporto, il che è una situazione inaspettata se si considera il loro passato. Questa decisione va in controtendenza rispetto alle scelte del resto della griglia, che tendono a concentrarsi su giovani piloti.

Nel comunicato ufficiale, il team statunitense ha dichiarato: “Il MoneyGram Haas F1 Team parteciperà al Campionato Mondiale FIA di Formula 1 2024 con lo stesso nucleo di piloti: l’attuale coppia composta da Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen rimarrà anche per il prossimo mondiale. Anche se l’attuale stagione ha visto il team affrontare sfide con la sua VF-23, entrambi i piloti sono riusciti a portare le loro vetture in zona punti. I due veterani godono di un rapporto di lavoro di successo dal esatto momento in cui si sono uniti al team con sede a Kannapolis“.

Le parole di Steiner

Gunther Steiner, team principal del team, si è espresso con queste parole: “Penso si possa affermare con certezza che, per questa stagione, abbiamo avuto una coppia solida e ben unita e alla fine non abbiamo trovato dei motivi per cui la dovremmo sostituire. Kevin è ovviamente una persona che conosce il team e sono felice che sarà alla guida della Haas per la sua settima stagione. Grazie alle sue centotredici partenze per il nostro team, sappiamo dove risiedono i suoi punti di forza e la sua conoscenza ed esperienza del team saranno molto utili. Nico si è inserito senza clamori e ha dimostrato di poter far parte del team“.