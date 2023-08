GP Olanda: la conferenza stampa dei top team

Al via la seconda parte della stagione di Formula 1 2023: ecco la conferenza stampa dei top team in vista del GP d’Olanda

Il Mondiale di Formula 1 torna con il Gran Premio d’Olanda e con la tradizionale conferenza stampa. Si corre a Zandvoort, pista rientrata nel circus nel 2021 dopo un’assenza che durava dal 1985. Zandvoort é anche la casa di Max Verstappen, dominatore del campionato e sempre più vicino al tris iridato.

Le parole di Max

Dapprima l’olandese parla delle vacanze appena trascorse. “Mi sono rilassato e ho passato il tempo con la mia famiglia. Ho dormito parecchio. Ho staccato abbastanza… Correre qui, in casa, per me rappresenta un grande weekend. Di sicuro molto divertente. Vogliamo cercare di continuare a fare quanto realizzato nella prima parte della stagione, ma non si può dare nulla per certo”, ha detto il campione del mondo.

“Al record di vittorie non pensiamo, in realtà guardiamo soprattutto a mettere la macchina migliore in pista, per vincere anche qui”. “Preferisco sempre avere sempre gare lineari e tranquille, ma succede poche volte. I team sono tutti vicini, ma è chiaro che è preferibile vincere con gran premi più tranquilli…”, ha poi concluso.

Le parole di Sainz

“La pausa è stata bella. Sono stato con famiglia e amici, ma siamo sempre nel mezzo della stagione di F1 e alla fine cerchi sempre di tenere acceso l’interruttore per la seconda parte del campionato. Lo spirito è quello di capire sempre meglio la macchina, il regolamento e cosa ci manca rispetto alla Red Bull”, ha dichiarato il pilota della rossa.

Questa seconda parte di stagione é sicuramente l’occasione per lavorare al meglio e mettersi nelle condizioni migliori per il 2024. Saranno provate cose nuove sulla vettura giá da adesso. “Quest’anno è mancata costanza, come dimostra la differenza tra l’Ungheria e Spa, un’imprevedibilità sulla quale ci stiamo concentrando e ci concentreremo per tutta la stagione e rimettere tutto a posto”

“Il lato positivo è la buona performance in qualifica, ma dobbiamo concentrarci sul rendere la vettura più veloce in gara. Sulla prossima gara, dati alla mano potrebbe essere una pista a noi favorevole, ma poi guardando a quanto accaduto in Ungheria, qualche dubbio viene…”

Guardando dall’esterno, infatti, sembra che la Ferrari non abbia ancora alcuna comprensione della sua vettura. “Abbiamo ancora dieci gare per capire meglio la macchina. Non è un segreto che sin dai test in Bahrain ci sono state cose che non ci hanno permesso di avere una comprensione totale della vettura. Stiamo facendo un buon lavoro, stiamo provando cose e raggruppando idee e speriamo di cogliere al meglio tutto per la prossima stagione”, ha concluso lo spagnolo.

Le parole di Russell

Ottime vacanze anche per Russell. “Ho provato molti sport acquatici, ma non è andata bene… Ho cercato di fare qualcosa di nuovo e un po’ mi sono fatto anche male… però ho recuperato. Mi sono divertito e due settimane per staccare è qualcosa che appaga e aiuta anche a crescere”.

“Siamo secondi nel Costruttori e abbiamo fatto progressi. Vorremmo vincere una gara, ma l’obiettivo al momento è consolidare la posizione nella classifica. Andiamo bene su circuiti ad alto carico come questo”, ha poi concluso il pilota delle frecce argento.