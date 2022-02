Drive To Survive: ecco la data di uscita della nuova stagione

Ritorna su Netflix la serie tv sui retroscena della Formula 1: e la quarta stagione, incentrata sul duello Hamilton-Verstappen, si prepara a essere spettacolare

Con un ricchissimo annuncio durante il Super Bowl di ieri sera, la Formula 1 ha annunciato la data di uscita della nuova stagione di Drive To Survive. L’11 marzo, a una sola settimana prima dell’inizio della stagione e coincidendo con il secondo giorno di test in Bahrain, su Netflix sarà disponibile il documentario sull’avvincente Campionato dello scorso anno. La sceneggiatura rimane quella delle tre stagioni precedenti. Dunque la serie sarà divisa in dieci episodi.

Sarà possibile così rivivere l’emozionante duello tra Hamilton e Verstappen, fino allo straordinario epilogo dell’ultimo giro ad Abu Dhabi. Tuttavia, la storia sarà raccontata senza il punto di vista del campione del mondo 2021. Difatti, il pilota olandese aveva già annunciato che non avrebbe partecipato alle interviste. A causa della sua ritorsione contro uno show che, secondo il suo parere, racconta una visione distorta della realtà.

COSA ASPETTARCI DA DRIVE TO SURVIVE 4

Altri momenti interessanti da rivivere e da approfondire saranno sicuramente il primo anno di Carlos Sainz in Ferrari e il ritorno di Fernando Alonso in Formula 1. E ancora, l’antica battaglia riaccesasi fra la scuderia di Maranello e il team McLaren, e il ritorno del cognome Schumacher in Formula 1.

Drive To Survive è la serie prodotta da Box to Box Films e che nei suoi primi tre anni ha già contribuito ad attirare migliaia di nuovi fan allo sport. Da questa stagione, che ritrarrà il Campionato più avvincente degli ultimi anni, ci si aspetta un’impennata ancora maggiore di appassionati di tutte le età. Che si avvicineranno per la prima volta allo straordinario mondo delle corse.