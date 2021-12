Max Verstappen: “Alonso merita di lottare coi primi”

Il pilota della Red Bull è sempre alla costante ricerca di sfide. E vorrebbe misurarsi anche con lo spagnolo di Alpine

Nonostante si sia aggiudicato il suo primo titolo Mondiale in Formula 1, Max Verstappen, senza timori riverenziali, ha già lanciato il suo guanto di sfida per il 2022. Come se non fosse sufficiente essere riuscito nella difficile impresa di battere Hamilton, l’olandese della Red Bull ha messo nel mirino un altro avversario: Fernando Alonso.

Secondo l’attuale Campione del Mondo lo spagnolo meriterebbe davvero di tornare a lottare per le posizioni che contano, dopo aver trascorso queste ultime stagioni a centro della griglia.

Proprio nella stagione 2013 di Formula 1, a distanza di sette anni dall’ultima volta, è tornato sul podio, in occasione del GP del Qatar: “Mi piacerebbe davvero che Alonso abbia la possibilità di tornare a lottare per la parte alta della classifica – ha raccontato Max Verstappen allo sponsor CarNext – È un due volte Campione del Mondo e se lo merita. È interessante parlare con lui e capire il suo punto di vista a riguardo di svariate situazioni“.

NEL 2022 POTREBBE CAMBIARE TUTTO

La prossima stagione, il campionato di Formula 1 affronterà un cambio di regolamento epocale che potrebbe scombinare l’attuale ordine delle forze in campo: “Al momento ho un buonissimo rapporto con Alonso. Già quando correvo in go kart mi piaceva molto il suo stile – ha proseguito – È un vero combattente e non molla mai. Negli ultimi anni non è stato in grado di farlo semplicemente perché non ha avuto una macchina che glielo potesse permettere“.

Still got it… never lost it 😍 The legend @alo_oficial returned in 2021 and showed that he’s still one of the most determined drivers in F1 💪#F1 #ElPlan @AlpineF1Team pic.twitter.com/HWIw80uH6B — Formula 1 (@F1) December 19, 2021

VERSTAPPEN COLPITO DALLA TENACIA DELLO SPAGNOLO

Proprio il prossimo anno, lo spagnolo e il team Alpine sperano di fare un passo avanti significativo per tornare nella lotta per i podi e le vittorie. Alonso farà di tutto per provare a mettere alle strette Mercedes, Red Bull e Ferrari e anche Max Verstappen ne è convinto: “Mi piace il suo atteggiamento e la sua caparbietà. Ha una spinta e una motivazione eccezionale per combattere ancora in Formula 1 alla sua età. E vuole proseguire. Vuole sempre dare il massimo e tornare a vincere. È davvero bello da vedere“, ha concluso.