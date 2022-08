Chi sono, per ora, i migliori piloti della stagione 2022?

Con il mondiale 2022 momentaneamente in pausa, andiamo a vedere chi sono stati i 5 migliori piloti della stagione

Dopo il GP d’Ungheria il circus va in vacanza, ma chi sono stati i migliori piloti di questa prima parte di 2022? Dopo 13 GP, che hanno visto quattro diversi piloti tagliare per primi il traguardo, e con la corsa al titolo, virtualmente, chiusa, chi sono stati i 5 migliori della stagione?

5) Carlos Sainz Jr

La seconda stagione dello spagnolo in Ferrari, è partita sotto un’ottima stella. Infatti con le premesse di inizio stagione si pensava che Sainz venisse schiacciato dalla pressione, lo spagnolo è riuscito a smentire gli scettici. Il madrileño si è saputo adattare alla nuova F1-75 ottimamente.

Dopo un’ottimo inizio con due podi, in Bahrain e in Arabia Saudita, sono arrivati due ritiri di fila, tutti e due al primo giro. Sono arrivati un secondo posto a Monaco e in Canada. A Silverstone è arrivato l’exploit della stagione di Sainz riuscendo a conquistare prima la pole e poi la vittoria del GP. La stagione dello spagnolo è stata un’altalena di risultati: infatti se Sainz è riuscito a conquistare sei podi, allo stesso tempo è stato protagonista di quattro ritiri. Lo spagnolo nella seconda parte di stagione cercherà di aiutare il compagno di scuderia e la Ferrari nella rimonta mondiale.

4) Lewis Hamilton

Vedendo il campionato di Hamilton si può pensare che sia una delusione, infatti il sette volte campione del mondo non ha ancora ne vinto una gara ne conquistato una pole position in questa stagione. Ma in realtà il campionato dell’inglese è veramente ottimo. Nessuno dopo il GP dell’Emilia Romagna si sarebbe aspettato che Hamilton potesse essere uno dei migliori piloti del 2022.

Dopo un pessimo inizio stagione Hamilton e la Mercedes sono riusciti a migliorare le prestazioni della W13. Con una monoposto inferiore rispetto alla Ferrari e alla Red Bull, Hamilton è riuscito a conquistare sei podi, uno in più rispetto a Leclerc. L’Inglese in questo momento si ritrova in una striscia di cinque podi consecutivi, compresi due secondi posti di fila andando a dimostrare i netti miglioramenti della Mercedes. Sir Lewis Hamilton in caso di vittoria andrebbe a conquistare un nuovo record, quello di vittorie di almeno un GP in ogni stagione in cui ha gareggiato.

3) Charles Leclerc

La Ferrari ha iniziato l’anno con il botto, con Leclerc che si ritrovava davanti a Max Verstappen dopo il GP d’Australia, dopo aver ottenuto due pole, due vittorie e un secondo posto nelle prime tre gare. Da quel momento la stagione del monegasco è andata a calare. Leclerc ha ottenuto sette pole su tredici GP, ma dopo la vittoria australiana ha vinto soltanto un’altra volta, in Austria.

Il ferrarista ha dimostrato, questa stagione, la sua forza. Leclerc è stato incredibilmente veloce, ma la sua velocità si è scontrata contro i problemi di affidabilità e la sfortuna. Senza questi problemi la lotta per il titolo sarebbe più vicina. Ma Charles Leclerc proverà nella seconda parte di stagione a ribaltare la situazione e a riportare il titolo a Maranello, 15 anni dopo Kimi Raikkonen.

2) George Russell

Il giovane pilota della Mercedes ha avuto un impressionante prima parte di mondiale con la Mercedes. Russell, ha dimostranza della sua forza, è l’unico pilota ad esser riuscito ad arrivare tra i primi cinque ogni gara che ha concluso in questa stagione, tranne Silverstone dove si è dovuto ritirare. Nel Regno Unito l’hanno addirittura sopranominato Mr. Consistency, signor consistenza.

Russell in questo momento si trova in quinta posizione nel mondiale, con un vantaggio di 12 punti dal compagno. L’inglese è riuscito anche a ottenere l’unica pole position, in Ungheria, della Mercedes nel 2022. Russell, per ora, ha affrontato con forza la dura sfida di esser il compagno di scuderia di Hamilton, andando a figurare su una monoposto difficile e poco performante, almeno a inizio anno.

1) Max Verstappen

Il campione del mondo in carica è stato il migliore in pista fino a questo momento. Coadiuvato da una perfetta RB18, l’olandese, ha dimostrato di saper difendere il titolo. La combinazione di ritmo, velocità, aggressività e gestione di gara ha sopraffatto i suoi rivali, riuscendo a mettere in pista delle prestazioni da campione. Verstappen è sulla buona strada per aggiudicarsi il suo secondo titolo mondiale, grazie ad un vantaggio di 80 punti su Leclerc, suo diretto inseguitore.

Super Max ha vinto otto delle 13 gare quest’anno, dopo un inizio claudicante a causa dei problemi di affidabilità della RB18. In alcuni casi ha messo in pista delle vere e proprie prestazioni da campione: come in Ungheria, dove partendo dalla decima posizione è riuscito a vincere il GP. Il campione del mondo ha saputo dimostrare un approccio più controllato e calcolato della gara, andando a dimostrare la propria maturazione come pilota. Ormai, senza nessun stravolgimento della stagione, Verstappen sembra sicuro che diventerà di nuovo campione del mondo.