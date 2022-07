GP Ungheria, Verstappen: “Gara folle. Strategia perfetta”

Nell’ultima gara prima della pausa estiva, ne succedono di tutti i colori. Max Verstappen ha vinto il GP Ungheria con una strabiliante rimonta dalla decima posizione

Per il pilota olandese della Red Bull è la vittoria numero 28 della carriera, l’ottava del 2022. Allo spegnimento dei semafori rossi, il campione del mondo in carica ha recuperato subito alcune posizioni ed è riuscito a passare incolume alla prima curva. Nei primi giri del GP Ungheria Verstappen già occupava la sesta posizione.

In occasione del balletto dei pit stop il pilota della Red Bull è stato il primo a effettuare la sua seconda sosta, montando un set di gomme medie. Al giro successivo Verstappen si trovava già negli scarichi di Leclerc che, nonostante i tentativi del monegasco di resistere con pneumatici hard, ha dovuto cedere la sua posizione all’avversario.

“Oggi ho avuto il piacere di battagliare con diversi piloti e mi sono divertito parecchio. È stata una gara folle e sono davvero felice di aver vinto.

Speravo di avvicinarmi al podio ma mai avrei pensato di poter passare per primo sotto la bandiera a scacchi – ha raccontato a caldo Max Verstappen, proprio a termine del GP Ungheria – Nonostante le condizioni insidiose di questa gara la nostra strategia è stata ottima e siamo stati molto reattivi. Abbiamo effettuato le soste nel momento giusto e nonostante il mio testacoda siamo riusciti ugualmente a vincere“.

GP Ungheria con brivido per Max

L’unico vero momento in cui la Red Bull e Verstappen hanno tremato è avvenuto al 43esimo giro. Verstappen va in testacoda e perde alcune posizioni. Sfruttando la mescola differente di pneumatici, l’olandese è riuscito a recuperare velocemente il ritmo che aveva in precedenza superando, ancora, Leclerc, per involarsi verso la vittoria del GP Ungheria.

“Quando mi sono girato, stavo faticando un po’ con la frizione e il cambio. Abbiamo dovuto cambiare alcune cose per non bruciare la frizione e questo mi è costato un po’ in termini di prestazione e mi ha colto di sorpresa in quella curva. Per fortuna ho fatto solo un testacoda e ho perso solo una posizione“, ha concluso il pilota olandese.

Grazie alla vittoria ottenuta nel GP di Ungheria, Max Verstappen vola in campionato a quota 258 punti, seguito da Charles Leclerc fermo a 178 e da Sergio Perez con 173 punti. Anche la Red Bull allunga nel Costruttori arrivando a 431 punti e staccando la Ferrari di quasi cento lunghezze.