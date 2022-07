GP Ungheria, Russell: “Che giro, emozione incredibile!”

Incredibile giro di George Russell che riporta la Mercedes in Pole Position

Non se lo aspettava nessuno, lui per primo. E forse è proprio questo a rendere tutto più speciale. George Russell conquista la prima Pole Position della carriera a Budapest con un ultimo tentativo destinato a restare negli annali. Le Ferrari, che sentivano già la Pole in pugno dopo i problemi di Verstappen, vengono battute dalla prodezza di un talento che oggi conosce la sua consacrazione.

Risultato straordinario per la Mercedes che vede la luce in fondo al tunnel dopo un inizio di 2022 terribile. La Pole Position è arrivata in una pista teoricamente non congeniale alle caratteristiche della W13. E peccato per quel problema al DRS che ha rovinato l’ultimo tentativo di Hamilton. Perchè forse c’era addirittura il margine per monopolizzare tutta la prima fila.

LA GIOIA DI RUSSELL

“Provo davvero una sensazione incredibile. Quello di ieri è stato probabilmente il peggiore venerdì della stagione. Tutti ieri sera hanno lavorato tantissimo, non sapevamo neanche che direzione prendere. Poi alla fine ho visto che il tempo continuava a migliorare, ho tagliato il traguardo, ho guardato lo schermo e ho visto che ero primo. La sensazione è stata incredibile!”

“Mercedes tornata? Ancora non lo so. Dobbiamo esaminare tutto e capire da dove abbiamo tirato fuori questo tempo. Abbiamo qualche idea, ma non so come siamo stati così forti in qualifica. In teoria siamo sempre stati più forti sul passo gara quest’anno. La Ferrari ieri andava fortissimo, domani sarà dura, ma intanto ci godiamo questa Pole. Una giornata davvero speciale per me e per tutto il team!”

Domani sarà una gara tutta da vivere. Per Russell l’occasione della vita per andare a caccia della prima vittoria in carriera. Per Ferrari, una grossa chanche per cercare di riaprire il Mondiale, approfittando delle difficoltà Red Bull. E poi le rimonte di Hamilton e Verstappen. Sarà spettacolo a Budapest.