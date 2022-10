Briatore furioso con la FIA: "Al posto di Ferrari..."

L’ennesimo scivolone della FIA a Singapore, ha fatto arrabbiare Flavio Briatore, che non risparmia critiche sulla Federazione e sulla Ferrari…

FIA quante ne combini ultimamente! Non deve essere un momento facile per la Federazione Internazionale dell’Automobile, dopo quanto accaduto negli ultimi due Gran Premi: Monza e Singapore. Tanti gli episodi e scivoloni della FIA, che hanno provocato ire, polemiche da parte delle Scuderie, dei tifosi e anche di Flavio Briatore.

A Flavio Briatore non è andato giù il finale del GP Singapore, e soprattutto la decisione della Federazione di infliggere una penalità a Sergio Perez, vincitore della gara sulla sua Red Bull, con appena 5 secondi. Oltre al danno…la beffa per la Ferrari, che è salita sul podio con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

BREAKING: Sergio Perez remains the winner of the 2022 Singapore Grand Prix! #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Uwcg8ip7wg — Formula 1 (@F1) October 2, 2022

Flavio non ci sta

“Alla FIA c’è gente inadeguata. In ogni gara abbiamo un problema, così come è accaduto ieri. Se è stata commessa un’infrazione, perché aspettare molte ore quando con tutta la parte tecnica a cui attingere, si può decidere in un minuto? Non è colpa della Formula 1, ma della FIA. Bisogna assolutamente cambiare. Si può rovinare una gara, lo spettacolo e incidere sul Mondiale”, così le parole di Flavio Briatore a LaPresse.

“La FIA è pur sempre un’azienda e come tale per andare avanti, bisogna avvalersi di persone giuste e adatte. Ha circa 200 dipendenti e aziende così, devono essere gestite da manager capaci e in ogni settore. In questo momento manca questo tipo di qualità. In FIA ci devono essere professionisti, questo è fondamentale. Il presidente deve decidere. L’importante è che ci sia una Federazione, che sia all’altezza della Formula 1. Perché prima non accadeva? Perché c’erano dei professionisti, semplice,” ha così spiegato l’ex team manager di Benetton e Renault.

Ferrari e Leclerc, che peccato

Il GP Singapore è stato vinto da Sergio Perez su Red Bull, seguito sul podio dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Nel corso della gara, il monegasco dopo essersi visto prendere la prima posizione dal messicano, ha tentato il tutto e per tutto per recuperare nei confronti dell’avversario, con tanti rischi considerando le insidie della pista cittadina di Marina Bay, resa persino scivolosa dalla pioggia.

La penalità inflitta a Sergio Perez, è sembrata una presa in giro nei confronti della Ferrari e di Charles Leclerc. A questo proposito, Flavio Briatore ha così commentato: “Se la Ferrari deve farsi sentire di più? Io ieri avrei spaccato il computer. Ognuno ha il suo sistema di gestione, ma quello che posso dire è che quanto accaduto ieri, non fa bene allo sport e allo spettacolo. C’è stato anche il podio, se non ci fossero stati i 5 secondi, la Ferrari avrebbe vinto due ore dopo. Non esiste. Più facile per la FIA decidere con la Ferrari di Leclerc a 7 secondi da Perez? Assolutamente, ma se decidevano subito, magari per Leclerc ci sarebbe stata un’altra gara“.

Solid points haul. A good weekend overall for us 💪 Onwards to Japan 🇯🇵#essereFerrari 🔴 #SingaporeGP pic.twitter.com/3m5pxkr5cn — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 3, 2022

A proposito della Ferrari, Flavio Briatore ha commentato la stagione in corso, evidenziando i progressi visti sulla F1-75 rispetto alla passata stagione. Possiamo definirlo un successo, al di là di come finirà il Mondiale.

“Per il prossimo anno, speriamo che la Ferrari faccia lo stesso step visto in questa stagione, rispetto al 2021. Se ci riesce, potrà giocarsi il Mondiale. Per quest’anno, Max Verstappen si merita assolutamente il titolo,” ha così aggiunto l’imprenditore italiano in conclusione.