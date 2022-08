Verstappen campione del mondo se…

Quali sono le combinazioni di punteggi utili per vedere Max Verstappen campione del mondo 2022? Vediamole insieme

La tappa in Belgio ha visto come protagonista assoluto Max Verstappen. Partito 15esimo in penalità e vincendo, l’olandese volante si trova ora a +93 punti rispetto al compagno di squadra Perez e a +98 dal ferrarista Leclerc. E con soli 216 punti a disposizione (tra Gran Premi e sprint race) e otto gare rimanenti, ai due contendenti serve macinare punti e soprattutto non fare errori. Verstappen riuscirà ad essere campione del mondo per la seconda volta in modo anticipato?

A livello numerico, a Verstappen basta vincere il Gran Premio in Olanda, a Monza e a Singapore per riuscire a blindare il suo mondiale anticipatamente. Tuttavia, sia Perez sia Leclerc (rispettivamente, secondo e terzo in campionato piloti) non devono fare nemmeno un punto. Cosa non così assurda da immaginare ma altamente improbabile. Di seguito, Autosport ha riportato una puntuale analisi del caso, con due scenari possibili.

Scenario 1: per tre gare Verstappen vince, Perez sempre secondo

In questo scenario, Max vince a Zandvoort, Monza e Singapore con giro veloce, ottenendo un bottino di 26 punti a gara, per un totale di 78 punti. Dal canto suo, Perez finisce secondo in questi tre Gran Premi ottenendo 54 punti. Sommando i punteggi totali ai punti che hanno già, si ottiene una differenza punti di +117 a favore di Verstappen, con 138 punti rimanenti. Con la tappa successiva in Giappone, i punti a disposizione sarebbero solo 112. In questo caso, Perez dovrebbe fare meglio di Verstappen, posizionandosi almeno una volta primo e Max dalla terza posizione in giù, per evitare la vittoria matematica del mondiale per l’olandese.

Scenario 2: Verstappen non vince, Perez e Leclerc non possono perdere punti

Per evitare la vittoria del mondiale di Verstappen in Giappone, Perez e Leclerc devono lasciare Suzuka con un distacco inferiore a 112 punti. Perez non può perdere più di 18 punti nelle prossime quattro gare e Leclerc 23, tenendo presente che a parità di punti il ​​conteggio delle vittorie di Verstappen sarà comunque in favore dell’olandese.

Affinché il campionato duri fino al Messico, entrambi i piloti devono presto iniziare a battere Verstappen, conquistando la vittoria e non perdendo punti preziosissimi. Perez deve recuperare otto punti ad ogni gara, Leclerc tredici. Oltre al Messico, ci sono poi solo 60 punti in palio in Brasile e Abu Dhabi tra gare e sprint race in terra carioca.

In conclusione?

In sostanza, salvo clamorose inversioni di tendenza, con grande probabilità il giovane Verstappen sarà incoronato campione del mondo per la seconda volta all’incirca in Giappone, con ben quattro Gran Premi di anticipo rispetto al tiratissimo mondiale 2021. Ma il Motorsport è strano, sorprendente, magico certe volte. Si possono fare numerosi calcoli, sommare punti, calcolare probabilità. Il bello? Finché non si spegneranno i semafori per l’ultima volta, tutto può ancora succedere.