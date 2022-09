Briatore: “Torno per migliorare la Formula 1”

Flavio Briatore lavorerà al fianco di Domenicali con l’obiettivo di migliorare la Formula 1

Sono passati più di dieci anni da quando il manager italiano è stato allontanato dal paddock a seguito dello scandolo del “crashgate”. Ora, invece, Briatore è pronto a tornare in Formula 1 per migliorarla e alzare l’asticella. Non vestirà più i panni del team princial, ma avrà comunque un ruolo di rilievo all’interno del Circus. A chidergli di tornare è stato Stefano Domenicali, che vorrebbe affidare a Briatore il ruolo di ambasciatore e consulente commerciale della Formula 1.

Alla testata Sport Bild, l’ex boss della Renault ha spiegato: “Il mio contatto con Bernie (Ecclestone) non è mai stato interrotto. Ed è stato lo stesso con Stefano Domenicali. Sono un suo caro amico e sono tornato solo grazie a lui. Con l’acquisizione da parte di Liberty Media, la Formula 1 è cambiata in meglio negli ultimi anni. Le gare sono più emozionanti con le nuove auto. Ma anche l’intero ambiente è diverso. L’intrattenimento per gli sponsor e ospiti speciali è di alta qualità, ma voglio alzare il livello con la mia esperienza”.

“È COME SE FOSSI A CASA”

Nel suo nuovo incarico in Formula 1, Briatore coinvolgerà anche la sua società di servizi e ospiterà Billionaire Life. “Abbiamo 1.300 dipendenti in tutto il mondo” – ha ammesso – “E Stefano mi ha chiesto di portare i miei contatti e la mia esperienza professionale nel nuovo Circus. Non ho esitato un secondo”.

Per concludere ha aggiunto: “Sono felice e felice di essere tornato. Mi sento come se fossi a casa. Finalmente posso portare tutta questa esperienza e i miei contatti internazionali in questo mondo, sia che si tratti di trattative con nuovi sponsor e circuiti sia che abbia a che fare con un servizio speciale per gli ospiti VIP. I soldi non contano, lo faccio con piacere per Stefano. Metto manager in tutte le mie aziende perché non voglio più fare tutto da solo. L’ho fatto già per troppo tempo”.