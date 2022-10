GP Singapore, Leclerc: “Ho fatto una brutta partenza”

Charles Leclerc, dopo un’ottimo sabato di qualifiche, conclude il GP del Singapore in seconda piazza, dietro ad un’ottimo Perez

Il week-end della gara nella città-stato asiatica, si conclude con una cocente delusione per Charles Leclerc. Il pilota monegasco conquista il secondo posto, dopo Monza, del Gran Premio del Singapore, un risultato insoddisfacente dopo la pole position conquistata sabato. Per il ferrarista si tratta del terzo podio di fila, dopo i Gran Premi d’Olanda e d’Italia, e del secondo GP di seguito dove parte dalla prima posizione. Se nelle scorse gare il monegasco ha dovuto far fronte ad un Verstappen dominante, questa domenica si è ritrovato contro un velocissimo Perez coadiuvato da un’ottima RB18. Il pilota Ferrari, con il risultato conquistato, rimane in seconda posizione in classifica mondiale, con un vantaggio di due punti su Checo.

Leclerc alla partenza, del GP di Singapore, perde la prima posizione, dopo un’ottima partenza di Perez. Il monegasco mantiene il secondo gradino del podio fino alla sosta ai box, per montare gomme d’asciutto, quando scende in terza piazza. Il pilota numero 16 riesce a tornare in seconda posizione, dopo la sosta del compagno di scuderia. Al 36 giro la safety car entra in pista a causa dell’incidente di Tsunoda. Il monegasco alla ripartenza si ritrova a pochi decimi dal battistrada, non riuscendo però a superarlo e andando a concludere la gara a sette secondi dal pilota Red Bull.

Le parole del pilota

Leclerc, intervistato a fine gara, rivela che: ” Ho fatto un brutta partenza e causa di questo ho dovuto inseguire, dopo la ripartenza non sono riuscito a rimanere dietro Perez a causa del bloccaggio. A livello fisico è una delle gare più provanti, ora dovrò dormire per prepararmi al meglio per il GP del Giappone”. Il monegasco di poche parole al termine della gara, forse, a causa dello sforzo fisico che richiede il circuito della città-stato asiatica oppure per via della delusione di non esser riuscito a conquistare la vittoria.