Brawn: “Alonso è sempre di più a suo agio con la monoposto”

Fernando Alonso ha concluso il GP del Portogallo in ottava posizione e ciò emoziona Ross Brawn che è felice di rivederlo in pista. Il due volte campione del mondo non ha effettuato una qualifica soddisfacente, anzi, ma nonostante ciò ha fatto una bella rimonta in gara. Dopo alcuni primi giri in cui ha perso qualche posizione, diverse battaglie per sorpassare i rivali, la sesta posizione a metà gara, il pilota asturiano ha tirato fuori il suo miglior passo gara completando la gara ottavo, ad appena un secondo da Esteban Ocon.

Ross Brawn sottolinea le prestazione di Alonso a Portimão. Secondo l’ingegnere britannico l’asturiano ha sfruttato il massimo potenziale della sua Alpine esaltandone le caratteristiche. Questa capacità di Alonso ha fatto si che Alpine si fidasse di lui dandogli la possibilità di tornare nel Circus. “E’ stato emozionante vedere entrare Fernando nella zona punti in Portogallo. Ciò è avvenuto grazie al suo potenziale nel sapere sfruttare la monoposto. Quando Alpine gli ha dato la possibilità di tornare, hanno scommesso su prestazioni coraggiose come questa, dove riesce a spremere tutto dalla vettura” afferma Brawn al sito web ufficiale della Formula 1.

Fun weekend in Portimao and another race in the points . Thanks @AlpineF1Team for the fast car and the hard work everyone is putting in. Still a lot of room for improvement on my side and we are not going to stop until we get there💪. @F1 #alpine #f1 #portimao pic.twitter.com/cK7gi4djq9

— Fernando Alonso (@alo_oficial) May 3, 2021