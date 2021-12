Alfa Romeo, Zhou in Formula 1 con il numero dei campioni

Dal 2022, Guanyu Zhou sarà ufficialmente un pilota Alfa Romeo e con Valtteri Bottas formerà la nuova line-up del team

Lo scorso weekend ad Abu Dhabi, Alfa Romeo ha salutato Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Il finlandese ha appeso il casco al chiodo dopo 20 anni di carriera in Formula 1, mentre l’uscita di scena dell’italiano è stato deciso dal team elvetico per far posto Guanyu Zhou. Il giovane pilota cinese, proveniente dalla Formula 2, affiancherà Valtteri Bottas, veterano e nuovo pilota del team, dopo anni di collaborazione in Mercedes.

Una scelta che ha fatto molto discutere, visto il modo in cui è stato scaricato Antonio Giovinazzi, nonostante il buon rendimento mostrato in questa stagione. Frédéric Vasseur, team principal del team Alfa Romeo, ha ammesso che la scelta di prendere Zhou, sia stata fatta per interessi economici. A quanto pare, già dall’ufficializzazione del pilota cinese, nelle casse del team elvetico, si è mosso un tornaconto economico non indifferente, con tanti sponsor che hanno fatto un passo avanti, mostrando interesse a stringere un accordo con Hinwil.

In poche parole, un vero e proprio affare a livello commerciale. Ma sorgono dei dubbi, sulle qualità sportive di Zhou. Le polemiche sul suo ingaggio, soprattutto da parte di molti tifosi italiani, sono dovute anche dal fatto che non sia stato scelto, come sostituto di Giovinazzi, un altro giovane pilota e più promettente a livello di talento, come Oscar Piastri, che negli ultimi mesi ha fatto molto bene in Formula 2, vincendo il titolo proprio nel weekend di Abu Dhabi.

24: NUMERO DA CAMPIONE DEL MONDO

Fra qualche settimana, quando inizierà la sua avventura in Alfa Romeo, Guanyu Zhou avrà molti riflettori puntati addosso. Avrà il compito di dimostrare, di essere meritevole del sedile, non solo grazie ai soldi. E sicuramente, (si spera) che il tempo ce lo possa dire.

Il 22enne cinese, cresciuto e formatosi nell’Academy Alpine, ha già guidato una Formula 1, disputando la prima sessione di prove libere del secondo gran premio a Zeltweg, al posto di Fernando Alonso sulla sua Alpine. Nel 2022, sarà l’unico esordiente in griglia, e ha già deciso il numero che lo rappresenterà in campionato: il 24.

24, un numero davvero prestigioso quello scelto da Guanyu Zhou. In passato è stato utilizzato da vari piloti, diventati campioni del mondo: Jack Brabham, dal 1957 al 1961, tranne nel 1960; James Hunt lo usò nel 1974 e 1975. Anche Niki Lauda, lo adottò nel 1972 al volante della March, così come gli ex ferraristi Nino Farina, Mike Hawthorn nel 1958, Phil Hill nel 1961 e John Surtees nel 1964, ma anche Juan Manuel Fangio nel 1951. Infine, Graham Hill nel 1958, 1961 e 1971, Emerson Fittipaldi nel 1970 e Jim Clark nel 1960 e 1965. Chissà se, questo numero possa portare fortuna a Zhou, in questa nuova avventura in Formula 1.