Verstappen alla Gazzetta: “Sono grato a Lewis”

Verstappen si racconta nella prima giornata da campione del mondo in Formula 1

A due giorni dal finale di stagione al vetriolo ad Abu Dhabi, il neocampione del mondo Max Verstappen ha parlato alla “Gazzetta dello Sport” dei suoi successi, dei sogni e dei sacrifici per arrivare a sedere sul trono della Formula 1. Il duello infinito tra il giovane olandese e il veterano pluripremiato come il numero 44 di casa Mercedes ha saputo smuovere le masse e riportare la Classe Regina sulle televisioni di milioni di spettatori, che hanno vissuto la battaglia in pista con il fiato sospeso, come succede davanti al miglior thriller mai proiettato nei cinema.

Solo che qui il cinema è anche quello che ha poi rischiato di gettare ombre su un campionato che entrerà negli annali del Motorsport e dello sport tutto per la sua altissima intensità, e forse, purtroppo, ci è anche riuscito. Gli errori grossolani della Direzione Gara hanno scritto un finale di storia che il livello con cui questa è stata scritta non meritava, considerata anche la natura dei contendenti al titolo. Chi ne è uscito vittorioso, con tutti i meriti del caso, è Max Verstappen, che si dispiace anche per Lewis e con lui condivide le emozioni e i sacrifici per la scalata al successo.

How it started ↔️ how it’s going Took a few days to let what happened last Sunday sink in. Thank you to everyone for all your support and kind messages 🙏 pic.twitter.com/i2kplMU4NY — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 14, 2021

“NON HO MAI PENSATO DI LASCIARE“

“È stata una gara pazzesca, davvero, ma è stata un po’ il riassunto di tutta la stagione, no? A me interessava essere campione, e ce l’ho fatta”.

Il nuovo campione del mondo ha anche ringraziato il suo compagno di team per la grandissima perfomance di domenica nel tenere dietro Hamilton: “Quello che ha fatto è stato pazzesco, non smetterò mai di ringraziare Checo; ero incredulo quando poi ho rivisto le immagini. Ma Perez è stato un grande compagno di squadra non solo per quello. Credo che la sua stagione sia stata brillante“, ha detto l’olandese.

E come ha affrontato la pressione durante tutto l’anno? “È stata una stagione durissima, in ogni gara sapevi che poteva cambiare tutto, come poi è successo ad Abu Dhabi. Non ho mai pensato ‘Ok questo è il momento, adesso divento campione’. Ma, quando ho passato Hamilton, nell’ultimo giro, in Curva 9, lì mi sono detto ‘Ok, adesso non mi passa più nessuno’“, ha raccontato.

Max ha avuto anche qualche parola per coloro che ipotizzano che, come ha già fatto prima di lui Nico Rosberg, la sua avventura in Formula 1 possa concludersi qui, da vincente: “Non ho mai pensato di lasciare, mai stata un’opzione. Volevo esserci e ci sono, poi per vincere tanti titoli serve anche fortuna. Ma ora ho vinto tutto quello che potevo, quindi qualsiasi cosa arriverà d’ora in poi sarà una specie di regalo, un bonus“.

VERSTAPPEN SULL’ULTIMO GIRO AD ABU DHABI: “LEWIS SFORTUNATO“

I sacrifici per arrivare al primo titolo iridato sono stati innumerevoli, così come notevole è stato lo sforzo di tutto il team Red Bull. Come si diventa Verstappen? “Non funziona dicendo ‘Ok adesso lotto per il titolo’. È un processo lungo che coinvolge tutta una squadra, un gruppo di persone. C’è voluto del tempo ma ora eccomi qua”.

Insomma, per ritrovarsi tra i grandi nomi della storia, bisogna anche saper affrontare imprevisti e situazioni ad alta tensione come l’ultimo giro del GP di Abu Dhabi: “Ero eccitato ma ero anche concentrato su quello che dovevo fare. In quell’ultimo giro avevo tutta la pressione addosso. Quando ho passato il traguardo, ho sentito uno shock, avevo tante emozioni dentro, impossibile decifrarle“, ha continuato Max. “E’ (la sfida con Hamilton) divertente. Più divertente che stressante […] Poi il lavoro coinvolge tutti attorno a te, sia io che Lewis avevamo bisogno che tutto funzionasse alla perfezione per vincere, quindi ci sono un sacco di stimoli ed è eccitante“.

Il segreto? Crederci sempre. Così ha fatto Max. “Pensavo a guidare ma sapevo che Hamilton era in vantaggio. Io credo che Lewis sia stato sfortunato per come sono girate le cose, ma io da parte mia dovevo fare il massimo. La chiave di tutto è crederci sempre. E io ci ho creduto fino alla fine“.

Dopo gli eventi di domenica, Hamilton si è chiuso in un silenzio che ha preoccupato i fan, aggiornati solo dal fratello Nicolas via Twitch sullo stato del pilota inglese: “Non abbiamo avuto modo di parlare in modo approfondito, ci siamo salutati e lui era molto rilassato. Ma lui prima dell’ultima gara aveva già vinto 7 Mondiali, io nessuno, quindi credo fosse molto rilassato. Voglio dire, tutti e due volevamo vincere, tutti e due abbiamo fatto il massimo e ci siamo dati battaglia ma credo ci sia molto rispetto tra noi. Io sono grato a Lewis per questa battaglia durata un anno, perché è stata grandiosa“, ha concluso Verstappen.