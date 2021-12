Alonso: “Sia Hamilton che Verstappen meritano il titolo”

Decretare in modo netto chi tra Hamilton e Verstappen meritasse il titolo in questo 2021, sembra impossibile, infatti Fernando Alonso si aggiunge alla cerchia degli indecisi

Alonso infatti pensa che sia Verstappen che Hamilton avrebbero meritato il titolo quest’anno, ma la fortuna ha premiato l’olandese. Dopo 22 gare, tutto è stato deciso all’ultimo giro ed è stato Verstappen a essere incoronato campione. Si è parlato molto di chi effettivamente meritasse di più il titolo, soprattutto sui social, e Fernando Alonso non è rimasto indifferente a ciò. Il pilota dell’Alpine ritiene che entrambi avrebbero meritato l’iridato.

“Se si analizzano le 22 gare, come ho già detto giovedì, entrambi meritano di essere campioni del mondo. Se si potesse dividere il titolo in due, questo sarebbe senz’altro l’anno giusto per farlo. Sono stati entrambi sensazionali”, ha dichiarato Alonso al termine della gara ad Abu Dhabi elogiando così sia Hamilton che Verstappen. “Max è stato fantastico, ma oggi è stato fortunato. Con la Safety Car è diventato campione, senza lo sarebbe diventato Lewis. Quello che è successo oggi è stato un bel colpo di fortuna”, ha dichiarato lo spagnolo a fine gara.

LA NOVITA’ CATALIZZA L’ATTENZIONE

Alonso ha incoraggiato Hamilton facendogli comunque dei complimenti. “Lewis è stato di un altro livello. La Mercedes era sicuramente la monoposto da battere, ma Bottas non era da secondo posto. Lewis ha messo sicuramente del suo per tirare fuori la migliore prestazione e sopperire alle carenze. Mi dispiace che abbia perso l’iridato in questo modo”, ha proseguito.

L’asturiano crede anche che sia un bene che Verstappen abbia vinto il titolo quest’anno e che i tifosi stiano festeggiando tale novità. “La novità catalizza sempre l’attenzione e ciò si è visto anche sugli spalti. Se Max vince tre o quattro iridati e arriva un altro giovane di talento, sarà lui poi la novità attrattiva che catalizzerà l’attenzione e susciterà maggiore interesse”, ha così concluso Alonso.