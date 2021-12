Formula 2, Riassuntone GP Abu Dhabi: Piastri vince il titolo

Con il GP di Abu Dhabi cala definitavamente il sipario sulla stagione 2021 della Categoria Cadetta, che ha coronato Piastri nuovo campione di Formula 2

A distanza di una settimana dal GP d’Arabia Saudita, la Formula 2 è scesa nuovamente in pista per l’ultimo weekend del mondiale. Con il GP di Abu Dhabi è ufficialmente calato il sipario sulla meravigliosa stagione 2021, che ha visto laurearsi campione il rookie della Prema Oscar Piastri. Anche quest’anno, i protagonisti della Categoria Cadetta non si sono riparmiati e, nonostante le lunghe pause, sono riusciti a dare il meglio, regalandoci spettacolo, divertimento e forti emozioni. Prima di chiudere definitivamente anche questo fine settimana, vi presentiamo per l’ultima volta il riassuntone del GP di Abu Dhabi.

SPRINT RACE 1: PIASTRI SI LAUREA CAMPIONE

La prima gara di sabato inizia con una buona partenza di Daruvala che scatta dalla prima casella. Altrettanto non possiamo invece dire di Ticktum, che si fa subito superare da Drugovich e Lawson. Ottimo lo spunto anche delle due Prema che alla prima curva si ritrovano già quinti e sesti. All’inizio del terzo giro comincia la fase di attacco per Shwartzman e Piastri, che piano piano rimontano la classifica. Nel mentre, Drugovich attacca la leadership di Daruvala, col quale si scambia le posizioni. Tuttavia, il pilota indiano non molla e tenendo il piede incollato all’asfalto si riprende la prima posizione. Il duello tra i due piloti, avvantaggia così le due Prema, che guadagnano terreno e si avvicinano ai rivali.

Quando mancano ormai tre giri al termine della sprint race 1, le gomme di Shwartzman sono finite e il compagno di squadra ne approfitta per compiere il sorpasso. Il russo cerca di sfruttare la scia e l’incrocio di traiettorie, ma poi è costretto ad alzare il piede. La gara termina con Daruvala che taglia per primo il traguardo, seguito dal brasiliano Drugovich e dalla Prema di Piastri. Armstrong, invece, termina in decima piazza, assicurandosi la pole per la sprint 2.

Così, nel suo anno di debutto nella Categoria Cadetta, Oscar Piastri si laurea campione del mondo di Formula 2. Dopo aver chiuso la stagione 2020 vincendo il mondiale di Formula 3, chiude al top anche quest’anno, sigillando un nuovo traguardo. Lo scorso anno ci aveva già fatto vedere la pasta di cui era fatto e anche in Formula 2 ha dato prova di adattarsi rapidamente ai cambiamenti, di avere un talento cristallino, tanta determinazione e fame di vittoria.

SPRINT RACE 2: ARMSTRONG COSTRETTO AL RITIRO, ZHOU RINGRAZIA E VINCE

Invece, la seconda sprint race del weekend comincia con un ottimo spunto da parte di Armstrong, Boschung e Zhou che sfilano mantenendo le prime tre posizioni. Parte bene anche Shwartzman che si porta alle spalle di Ticktum in quinta posizione. Piastri, invece, forza un po’ la mano, spingendo fuori pista Lawson. Per questo motivo è stato punito dalla Federazione con una penalità di 5 secondi. Il pilota cinese ha cercato di non perdere troppo tempo e al terzo giro ha provato e messo a segno l’attacco ai danni di Boschung, per poi mirare alla leadership di Armstrong. Tuttavia, i contatti tra Deledda e Caldwell e tra Piastri e Vips, costringono la direzione gara a chiamare la Safety Car in pista.

All’11esimo giro riparte la gara, ma qualcosa nella macchina di Armstrong non funziona più. È costretto a spostarsi e a far passare i colleghi, per poi parcheggiare la sua DAMS in una via di fuga. Si tratta dell’ennesimo ritiro per il pilota neozelandese che ha avuto una stagione complicata. Zhou si prende quindi il primo posto, mentre Shwartzman porta a termine il sorpasso ai danni di Boschung. Le prime tre posizioni restano invariate fino alla bandiera a scacchi. Infatti, il russo non è riuscito a colmare il gap con il cinese, che ha così conquistato un’altra vittoria.

FEATURE RACE: PIASTRI DOMINA ANCORA

All’ultimo spegnimento dei semafori per la stagione 2021, Piastri, che scatta dalla pole, parte bene trascinandosi dietro Doohan e Zhou che battagliano sin da subito per la seconda pizza. Al nono giro il pilota australiano dell’MP Motorsport, in fase di sorpasso, perde la vettura e finisce contro le barriere. Zhou e Shwartzman ringraziano e salgono in seconda e terza posizione alle spalle della Prema numero 2. Al decimo giro inizia la danza dei pit stop per effettuare il cambio gomme. Il primo a rientrare è proprio il leader della corsa, seguito dal cinese e da Boschung. Dal giro 17 Piastri incomincia la rimonta soprassando gli avvarsari che ancora non avevano effettuato la sosta, al contempo cerca di proteggersi da un possibile attacco di Zhou.

🔄 SYNCHRONISED SPINNING 🔄 Doohan and Lawson got caught out trying to re-enter the track 😖#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F2 pic.twitter.com/wptHPAiCtU — Formula 2 (@Formula2) December 12, 2021

Quando ormai mancano solo 2 giri al termine della gara Lawson è costretto al ritiro e parcheggia la sua vettura in una via di fuga. Le ultimi fasi della gara sono state delicate per il pilota russo di casa Prema, che ha dovuto difendersi dagli attacchi di Pourchaire e Drugovich, a loro volta in lotta tra loro. Alla fine, Shwartzman ha dovuto cedere la posizione al pilota brasiliano e accodarsi anche al francese. Sul finale, Drugovich è riuscito a conquistare il podio, insieme a Zhou e a Piastri, che ha chiuso nel migliore dei modi la stagione 2021.

Signing off in style ✍️@OscarPiastri delivers his final F2 radio message after winning his final race! 📻#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F2 pic.twitter.com/uJalbWJZ8B — Formula 2 (@Formula2) December 12, 2021

GP ABU DHABI: LA CLASSIFICA FINALE DEI MONDIALE DI FORMULA 2

Tante volte in questi mesi abbiamo dovuto guardare la classifica che rapidamente cambiava gara dopo gara; ora, a mondiale finito possiamo finalmente tirare le somme. Il titolo costruttori è stato assegnato con anticipo, ancora una volta, al team Prema che con passione, dedizione e astuzia ha dominanto la stagione 2021 grazie ad una coppia di piloti di altissimo livello.

Il team di Grisignano di Zocco si è guadagnato il primo posto totalizzando ben 444.5 punti, seguito dall’UNI-Virtuosi con 288 punti e dalla Carlin che ne ha conquistati 272.5. Subito giù dal podio si colloca l’Hitech (223), davanti all’Art Grand Prix (190), alla MP Motorsport (75) e alla Campos (66.5). Chiudono la classifica costruttori la DAMS (65), la Trident (35), la Charouz Racing System (28) e fanalino di coda la HWA con soli 9 punti.

La Prema domina anche nella classifica piloti, piazzando i sui piloti nelle prime due posizioni. Piastri si è laureato campione di Formula 2 totalizzando 252.5 punti, davanti al compagno di squadra Shwartzman (192) e a Zhou (183), che l’anno prossimo debutterà in Formula 1. Ticktum dice addio alla Categoria Cadetta piazzandosi il quarta posizione (159.5), seguito dal rookie Pourchaire (140), da Vips (120) e Daruvala (113). Chiudono, invece, la top ten il pilota brasiliano Drugovich con 105 punti, il rookie del programma junior della Red Bull Lawson (103) e Boschung (59.5).

Cala definitivamente il sipario sulla stagione 2021, ma questo è solo un arrivederci in attesa di un nuovo spettacolo. Torneranno i sorpassi in esterna dove sembra impossibile passare, le pole position conquistate all’ultimo come per magia, i duelli ruota a ruota e il rombo dei motori. Tornerà anche quel mix di emozioni che solo la Formula 2 ci sa far provare. E quando tutto questo tornerà, noi sapremo pronti a condividerlo con voi, raccontandovi tappa dopo tappa.