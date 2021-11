AAA cercasi miglioramenti per la visibilità sul bagnato

Dopo i problemi di visibilità sul bagnato durante il GP del Belgio, la FIA e la Formula 1 hanno unito le forze per cercare dei miglioramenti

Dopo il GP del Belgio i piloti si sono lamentati delle difficili condizioni di guida a causa della scarsa visibilità sul bagnato. Durante le qualifiche, Norris ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro le barriere, ricordando la dinamica del tragico incidente di Hubert. Vettel e Ricciardo avevano già chiesto le bandiere rosse per l’impraticabilità della pista, ma la commissione ha tardato a esporle. Le condizioni non sono poi migliorate in gara. Infatti, la pioggia incessante ha continuato a battere sul tracciato di Spa impedendo ai piloti di disputare il GP, che di fatto si è concluso dopo due giri dietro alla safety car.

Per ovviare alla situazione, la FIA e la Formula 1 hanno deciso di unire le forze e cercare delle soluzioni affinchè la visibilità sul bagnato possa migliorare. A seguito del weekend belga, il direttore tecnico della FIA Pat Symonds ha accolto le lamentele dei piloti. Ha infatti organizzato degli incontri chiedendo le loro opinioni ed esperienze circa le corse in condizioni difficili.

The 2021 Belgian GP marked the sixth time in F1’s history that half points were awarded for a race 🏁#F1 #BelgianGP #Autosport pic.twitter.com/t9cmESoS3U — Autosport (@autosport) August 31, 2021

BRAWN: “STIAMO CERCANDO MIGLIORAMENTI”

Ross Brawn, amministratore delegato della Formula 1, spera che la nuova filosofia aerodinamica delle monoposto 2022 possa alleviare, in parte, i problemi attuali. Ha poi confermato, che il Circus e la Federazione stanno lavorando insieme per cercare dei miglioramenti per la visibilità sul bagnato: “Per quanto riguarda la pioggia, stiamo facendo un lavoro piuttosto interessante sugli spruzzi d’acqua e la visibilità. Pat Symonds e altri collaboratori della FIA hanno parlato con alcuni piloti che hanno esperienze di corse in altre vetture”.

“Il contributo di Fernando Alonso è stato piuttosto interessante. -ha continuato a spiegare- Ha detto che la capacità di correre sotto la pioggia è nettamente migliore in un’auto sportiva piuttosto che nella monoposto di Formula 1. Stiamo pensando a diversi aspetti, alcuni potrebbero essere piuttosto impegnativi come un parabrezza, i tergicristalli e tutto il resto. Tuttavia, il modo in cui i getti d’acqua escono dalle vetture sono differenti. Stiamo ancora studiando. Abbiamo alcune idee che però possono essere migliorate. Ma sicuramente esamineremo a fondo la questione per cambiare le cose”

Infine Brawn ha ammesso che un’altra area di grosso interesse è quella dell’aquaplaning. Tuttavia, è più difficile lavorare per cambiare questo aspetto piuttosto che la visibilità. Infatti ha dichiarato: “I due grandi problemi nelle gare sul bagnato sono la visibilità e l’aquaplaning. L’aquaplaning è una sfida per le gomme e oltre un certo punto non si può risolvere. Invece, la visibilità è un aspetto che possiamo migliorare. Sicuramente ora è entrato nella nostra lista di cose su cui dobbiamo lavorare. Vederemo se possiamo avere un’influenza e apportare un miglioramento”.