La Formula 1 registra un forte incremento dei ricavi

Liberty Media ha rilasciato i report sui ricavi ottenuti nel terzo trimestre dalla Formula 1, che evidenziano un deciso miglioramento rispetto all’anno passato

Come dimostrano i risultati finanziari del terzo trimestre del 2021, la Formula 1 sta andando “al massimo” per quanto riguarda i ricavi, secondo Domenicali. Rispetto allo stesso periodo, da luglio a settembre, dell’annata 2020, lo sport ha incrementato il proprio profitto del 12% con 668 milioni di dollari fatturati. Inoltre, il bilancio è passato da una perdita di 80 milioni dell’anno passato ai 104 milioni di guadagno di quello attuale. Complessivamente, nel trimestre, le dieci squadre del Circus hanno ricevuto pagamenti per 338 milioni di dollari. Altro dato da sottolineare è il numero di gare disputate nel periodo, solo sette, rispetto a quello del 2020, dieci.

Non è però da dimenticare come l’emergenza sanitaria abbia fortemente influenzato le entrate registrate durante la stagione passata. Infatti, gran parte dei Gran Premi dell’annata 2020 sono stati disputati a porte chiuse, o a capienza estremamente ridotta, a causa della pandemia. La F1 ha dichiarato che le entrate primarie “sono aumentate nel terzo trimestre, principalmente a causa della crescita dei ricavi della promozione delle gare rispetto all’anno precedente, in cui le limitazioni sull’affluenza dei tifosi hanno portato a modifiche una tantum nei termini contrattuali delle gare disputate“.

“I diritti media e le entrate da sponsorizzazione sono diminuiti nel terzo trimestre a causa dell’impatto del minore riconoscimento proporzionale dei ricavi basati sulla stagione (7/22 gare si sono svolte nel terzo trimestre del 2021 rispetto a 10/17 nel terzo trimestre del 2020), parzialmente compensati dalla crescita dei ricavi da abbonamento a F1 TV e dai ricavi da nuovi sponsor“.

DOMENICALI SODDISFATTO E OTTIMISTA

Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, si è dichiarato ottimista per quanto concerne il futuro della classe regina del motorsport. A detta sua, infatti, il Circus starebbe operando molto bene, anche in prospettiva 2022, in cui ci si aspetta di raggiungere il record di 23 Gran Premi. Già quest’anno le gare che andranno a disputarsi saranno un totale di 22, primato assoluto nella storia della Formula 1.

“La Formula 1 sta andando al massimo e producendo risultati in pista, per i nostri fan e partner e i nostri investitori. Sappiamo già che la stagione 2021 sarà una di quelle da ricordare, con una battaglia feroce per tutta la griglia e tra i costruttori. Abbiamo visto i risultati con i fan in pista e con l’impegno attraverso tutte le piattaforme” afferma. “Attendiamo con ansia le prossime gare in Messico e Brasile prima di concludere la stagione con tre gare in Medio Oriente, che completeranno un calendario record di 22 gare nel 2021, e siamo già concentrati per stabilire un nuovo record nel 2022 con il nostro calendario di 23 gare” termina Domenicali.