40 candeline per Hamilton: il primo compleanno in Rosso del pilota

Il 7 gennaio, quest’anno, non segna solo la fine delle festività natalizie. Oggi, quarant’anni fa, nasceva a Stevenage, nel Regno Unito, un certo Lewis Carl Davidson Hamilton. Un bambino che in breve tempo, e non senza numerosi sacrifici, sarebbe diventato uno dei piloti più vincenti nella storia della Formula 1, al fianco di Michael Schumacher. La storia di Hamilton e Schumacher, con il passare del tempo, appare sempre più legata però non solo da un filo, ma bensì da un team, Rosso. Un team, la Ferrari, che da questa stagione fa parte della storia di entrambi i piloti e che proprio oggi vedrà Hamilton festeggiare il suo primo compleanno come membro ufficiale della squadra.

Riassumere la storia di Sir Lewis Hamilton in poche righe non è certo facile. Perché piaccia o meno, Hamilton rappresenta una delle colonne portanti della classe regina del Motorsport, e questo non solo per l’età. Certo con l’entrata in griglia di cinque rookie, la stagione 2025 di Formula 1 metterà indubbiamente in evidenza la nuova generazione. Ma questa permetterà, inoltre, di sottolineare chi siano i veri veterani dello sport e ormai gli appassionati lo sanno bene: il sette volte iridato non è uno che si arrende tanto facilmente.

Dai kart alla Formula 1, in breve

Nato da madre inglese e padre di origini grenadine, Lewis Hamilton non ha avuto un’infanzia facile. Sin dal periodo scolastico, il sette volte iridato è stato infatti vittima di bullismo razziale. Episodi che, più volte, lo hanno portato a definire i suoi anni di studio come il periodo più difficile della sua vita. Al podcast On Purpose, il britannico ha raccontato: “a scuola sono stato vittima di bullismo. I ragazzi più grandi mi lanciavano le banane solo perchè ero uno dei tre bambini neri in classe“. Proprio per questo, da tempo, l’attuale pilota Ferrari cerca di sensibilizzare i più giovani, e non solo, sul tema.

Dopo aver notato la passione del figlio, il padre Anthony si indebitò pur di farlo salire su un kart e fece di tutto per sostenere la sua carriera. Il giovane Hamilton riuscì a dimostrare in fretta il suo talento e a soli dieci anni vinse il campionato nazionale di karting, attirando l’attenzione dell’allora team principal della McLaren, Ron Dennis. Pochi anni dopo, Lewis Hamilton divenne il pilota più giovane di sempre a firmare con il “team Papaya”, divenendo ufficialmente parte dell’Academy McLaren. Il suo debutto nella massima categoria avvenne nel 2007, anno in cui ottenne ottimi risultati ma per poco non riuscì a vincere il titolo. Quest’ultimo ottenuto poi l’anno dopo, a soli 23 anni.

Dopo essere stato parte della McLaren fino al 2012, dall’anno dopo Hamilton effettuò uno dei cambiamenti più importanti, e duraturi, della sua carriera sportiva: il passaggio alla Mercedes. Team con cui il Campione ha vinto sei dei suoi sette titoli mondiali. Da evidenziare è però quanto il pilota sia sempre stato, in qualche modo, a contatto con il team di Brackley. Sin dal suo esordio, infatti, Hamilton ha sempre e solo gareggiato con monoposto dotate di motori Mercedes. Una “tradizione” conclusa quest’anno, in seguito al suo passaggio alla Ferrari.

Lewis Hamilton: non solo sport

Lewis Hamilton, però, non è solo noto per i suoi successi in pista. Uomo dai molti interessi e iniziative, il britannico è da sempre un forte sostenitore dei diritti civili e della diversità, aspetti che promuove costantemente sulle sue piattaforme social. Tra le altre cose, il sette volte Campione del Mondo ha fondato l’organizzazione benefica Mission 44, a supporto dei giovani svantaggiati, e il programma Ignite, dedito all’incremento della diversità nel motorsport.

Da diversi anni convinto vegano, Hamilton ha anche investito in progetti legati all’ambiente, come la catena di ristoranti vegani Neat Burger. Quest’ultima ideata anche in collaborazione con l’attore Leonardo DiCaprio. Il britannico è, inoltre, un grande appassionato di moda e di musica. Basti pensare a quanto, negli ultimi anni, lo stesso sia diventato una vera e propria icona di stile: da evidenziare è la sua collaborazione con marchi come Tommy Hilfiger, con cui ha lanciato collezioni eco-sostenibili. Sicuramente la storia di Sir Lewis Hamilton è ancora lunga, e solo il tempo ci dirà cosa il neo-Ferrarista sarà in grado di realizzare. Al momento non ci resta che dire: buon compleanno Lewis Hamilton!