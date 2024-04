Ferrari 2025: influenza Hamilton già nell’aria

Il clima in Mercedes non è dei migliori in questo momento, e a risentirne è soprattutto Hamilton, che in vista del 2025 con Ferrari anticipa la sua collaborazione con il team

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton, il 1 febbraio del 2024 entra nella storia degli annali della Formula 1 firmando il suo contratto con Ferrari per il 2025. A distanza di qualche tappa dall’inizio del campionato il team di Brackley non sta godendo di ottime prestazioni, e questo è noto a tutti. Soprattutto al sette volte campione del mondo che guarda già al 2025, influenzando la Rossa al limite delle sue possibilità.

Per questo, da quanto riportato anche da Sky , gli azionisti di Exor, di cui Elkann è amministratore delegato, hanno ricevuto una lettera da Ferrari in cui si citano le parole del pluri campione del mondo. “Scuderia Ferrari in questo momento sta dando grande esempio di progresso, iniziando la stagione di Formula 1 con ottimi risultati grazie ai podi ottenuti. L’obiettivo è quello di continuare a crescere e di farlo giorno dopo giorno. Soprattutto il prossimo anno con Hamilton.”

“Il quale il prossimo anno sarà legato alla Scuderia di Maranello. Con il successo, è importante tenere a mente le parole di Lewis Hamilton: “Nel mondo delle corse c’è sempre qualcosa da imparare, ogni giorno. C’è sempre spazio per miglioramenti, e io credo che questo si possa applicare in qualsiasi campo della vita. Non vediamo l’ora di celebrare molte altre vittorie con i clienti, fan e dipendenti con Benedetto Vigna. La sua leadership, e il suo motto nel tenere “le ruote ben attaccate al terreno”, proseguirà insieme alla Scuderia del Cavallino Rampante per continuare il suo viaggio verso il progresso dell’elettrico, rimanendo allo stesso tempo fedele alla sua storia”.