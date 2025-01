McLaren: “2025 non sarà anno sabbatico”

McLaren mette il piede sull’acceleratore per il 2025

La McLaren afferma che l’attenzione rivolta alle nuove normative non significherà che toglierà il piede dall’acceleratore per sviluppare la sua monoposto. Il team McLaren è convinto di poter dare il massimo per difendere il suo campionato del mondo senza compromettere le sue possibilità di rivedere le regole del 2026.

Da gennaio, ai team sarà consentito di presentare i progetti delle loro vetture per il 2026 nella galleria del vento, il che ha creato loro ulteriori grattacapi in vista della prossima stagione.

Investire e rischiare o passare il titolo?

Con il limite di budget e con ulteriori restrizioni aerodinamiche in vigore a seconda della posizione di una squadra nel campionato costruttori, le squadre dovranno valutare attentamente la quantità di risorse che sono ancora disposte a investire nell’ultimo anno dell’attuale ciclo di regole, affrontando al contempo le nuove regole per iniziare l’era del 2026 in prima linea.

Per le squadre di “centro”, questa scelta sembra relativamente semplice, poiché ci sono vantaggi molto più grandi nel fare il possibile nel 2026 e fare un balzo in avanti molto più grande allora.

Ma per i team che già lottano nelle posizioni di vertice, dove i rendimenti decrescenti di questi regolamenti maturi rendono sempre più difficile ottenere miglioramenti nei tempi sul giro, la scelta è più ardua. La McLaren, che lo scorso anno ha conquistato il suo primo titolo costruttori in 26 anni, è fermamente convinta di poter avere la botte piena e la moglie ubriaca, puntando a ottenere discreti guadagni complessivi con la sua vettura del 2025 senza lasciare nulla sul tavolo per il 2026.

E non ci si illude che in qualche modo riuscirà a togliere il piede dall’acceleratore nel 2025 solo perché era al top nel 2024, ha dichiarato il direttore tecnico dell’ingegneria Neil Houldey.

“Penso che ci sia l’opportunità di vincere un campionato nel 2025 e nel 2026, e naturalmente vogliamo fare entrambe le cose”, ha detto Houldey. “Non vinceremo il 2025 senza [sviluppo]. Abbiamo la concorrenza della Red Bull, la Mercedes e Ferrari.

McLaren seconda a nessuno

“Non c’è motivo per cui queste squadre non possano dare il massimo la prossima stagione, e noi dobbiamo esserci e fare lo stesso se vogliamo vincere il campionato, che è ovviamente il nostro obiettivo“.

Allo stesso modo, avere la migliore auto mentre i regolamenti si avvicinano alla fine del suo ciclo di vita non significa che la McLaren non abbia più nulla da migliorare, anzi ha scoperto che è vero il contrario.

Nel complesso, il team di Woking ha avuto la vettura migliore nella seconda metà del 2024, ma non è stato così dominante come a volte è stato dipinto.

“Al momento, l’attenzione per il 2025 è su tutto”, ha detto Houldey. “E in realtà non si tratta solo della macchina, si tratta dell’intero team. Sappiamo che la macchina può andare più veloce. Possiamo sviluppare ulteriormente la macchina”.

“Sappiamo che come team ogni area può trovare modi per essere più efficace, più efficiente, generando sempre più prestazioni anche nei propri gruppi individuali. Quindi il 2025 per noi è uguale a qualsiasi altro anno, e un’opportunità per mostrare cosa è ora in grado di fare la McLaren”.