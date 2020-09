Wurz: “Verstappen può battere i record di Hamilton e Schumacher”

Secondo l’ex-pilota Williams e McLaren Alexander Wurz Max Verstappen avrebbe le carte in regola per mirare ai record di Lewis Hamilton e del Kaiser Michael Schumacher

Il campione del mondo in carica Lewis Hamilton si avvicina allo spodestare Michael Schumacher come pilota più vincente della storia. Mentre l’inglese si avvicina a suon di vittorie alle statistiche del tedesco c’è già chi ipotizza una lotta a tre nell’albo d’oro. La vecchia conoscenza del Paddock Alexander Wurz sostiene come Max Verstappen possa ambire ai record dei due mostri sacri della Formula 1. “Con la Red Bull o con un altro team” – dichiara l’austriaco – “potrebbe, a patto di avere una macchina capace di vincere un campionato, essere a livello di Lewis, Valtteri e Charles. Poi potrebbe superare i record di Hamilton e di Schumi. Ha quello che serve per farlo”

La stagione 2020 rappresenta l’ultima occasione che Max ha a disposizione per scavalcare Sebastian Vettel come campione del mondo più giovane di sempre. La classifica però racconta tutta un’altra storia, con Hamilton che naviga in solitaria a 55 punti dal diretto inseguitore, il compagno di squadra valtteri Bottas e a 80 da Verstappen. “Ci vorrebbe un miracolo perché rientri in lotta per il campionato” – ammette Wurz – “ma Verstappen è dotato di un sano realismo. Il pessimismo non è un problema che lo riguarda. Dà sempre tutto quello che ha e per me è uno dei migliori piloti che abbiamo mai visto“.

“Se si pensa che potrebbe ancora diventare il pilota più giovane di sempre a laurearsi campione, record che appartiene a Sebastian Vettel, si capisce quanti anni ancora ha davanti a lui e quanta esperienza sia già riuscito a fare”. Nonostante il primo posto sembri ormai blindato la lotta per la seconda piazza iridata è ancora aperta. Finendo secondo Max riuscirebbe ad ottenere il piazzamento finale più alto da quando corre nella Massima Serie, migliorando così la terza posizione generale ottenuta nella stagione 2019.