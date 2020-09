GP Italia, la gara più apprezzata dai tifosi nel 2020

Completano il podio la gara del Mugello e quella che ha aperto la stagione in Austria

In un sondaggio lanciato sul sito ufficiale della F1 gli appassionati hanno eletto il GP d’Italia come la gara migliore di questa prima metà del 2020. Risultato forse scontato, viste le tante emozioni culminate in un risultato assolutamente imprevedibile. Il pubblico della Formula 1 sembra gradire le gare più movimentate, quelle in cui la Mercedes non la fa da padrone.

Il Gran Premio d’Italia è stato pieno di colpi di scena. La bandiera rossa e la penalizzazione inflitta ad Hamilton ha generato una gara sorprendente, vinta da Pierre Gasly davanti a Carlos Sainz e Lance Stroll. Piloti non affermati su team di metà classifica, che negli ultimi anni non erano abituati a salire sul podio. Non accadeva dal lontano 2012 che in una cerimonia del podio non fossero presenti nè Ferrari, nè Mercedes, nè Red Bull. Il GP d’Italia è stato nettamente l’evento preferito dagli appassionati tra i fin qui disputati in questa prima parte del 2020, col 56% dei voti.

Al secondo posto l’appuntamento del Mugello, anch’esso condizionato dalle bandiere rosse, che ha ricevuto il 21% delle preferenze. Al terzo, la prima gara della stagione, quella disputata in Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Anche in quell’occasione, complice una gara ad eliminazione con tanti ritiri ed una doppia sanzione inflitta ad Hamilton in qualifica e in gara, il podio fu insolito. La vittoria andò a Valtteri Bottas davanti a Charles Leclerc e Lando Norris.

A chiudere la top-5 le due gare disputate a Silverstone. Quella vinta da Max Verstappen, nel GP del 70°Anniversario, è stata votata dal 6% degli appassionati. Quella vinta da Lewis Hamilton, in un finale incredibile che lo ha visto tagliare il traguardo su tre ruote, è stato invece preferito dal 5%. In totale i voti espressi sono stati oltre 40.000