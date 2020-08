Hamilton supera i record di Schumacher

Lewis Hamilton dopo la vittoria in Spagna ha effettuato 156 podi, uno in più rispetto al sette volte campione del mondo tedesco. Il britannico è così il pilota con il maggior numero di podi nella storia della Formula 1. Hamilton così batte il record di Michael Schumacher, al terzo posto in questa classifica c’è Sebastian Vettel con 120 podi. Il traguardo del britannico del team di Brackley è ancora più impressionante se confrontiamo le statistiche di longevità del sei volte campione del mondo e del Kaiser. I 156 podi del britannico sono arrivati in 256 gare, ovvero con un’efficacia del 61%. I 155 podi di Schumacher sono stati ottenuti dopo 306 Gran Premi divisi in due diverse fasi della Formula 1. In questo caso l’efficacia scende al 51%.

The most podium’s in @f1 🤯 I can’t even begin to describe how this feels. Thank you all for your love and positivity. I want to thank everyone back at the factory, I’m so proud to be a part of this team and I hope you’re all doing well and staying safe. #StillWeRise pic.twitter.com/iY7Wc2RP21

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 16, 2020