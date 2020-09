Wolff non esclude il suo addio a Mercedes

Toto Wolff potrebbe lasciare l’incarico da direttore esecutivo dal team Mercedes; è lo stesso manager tedesco a confermarlo

Sono ormai mesi che si vocifera il futuro dell’attuale team principal della Mercedes Toto Wolff. Il manager tedesco è stato recentemente affiancato a ruoli dirigenziali nel futuro board della Formula 1, passaggio che non ha escluso nelle ultime dichiarazioni.

“Amo questa squadra e vado perfettamente d’accordo con Ola Kallenius (CEO della scuderia tedesca ndr.)”, ha dichiarato Wolff. “Penso che questo sia il mio posto. È solo che otto anni in questa squadra come team principal stanno avendo il loro peso e questo è qualcosa su cui sto riflettendo. È importante prendere la decisione giusta per me e la mia famiglia, ma puoi star certo che sarò coinvolto in questa squadra in un modo o nell’altro”.

Un altro aspetto particolarmente caldo in Mercedes è senza dubbio il rinnovo di Lewis Hamilton. L’annuncio del pilota anglo-caraibico sembrava poco più che una formalità nel mese di marzo, ma a settimane di distanza ancora tutto tace. Mentre lo stesso pilota Mercedes continua a rassicurare sul buon esito delle negoziazioni, i dubbi cominciano a emergere.

HAMILTON? SE DOVESSE ANDAR VIA MERCEDES CONTINUEREBBE A VINCERE

A riguardo, Toto Wolff ha dichiarato: “Il nostro rapporto è forte, per quanto un rapporto professionale lo possa consentire. Ma se io decidessi di lasciare, lui continuerebbe a vincere perché ci sono tante brave persone nella squadra. Al tempo stesso se dovesse smettere lui, perderemmo un grande pilota, ma la Mercedes non inizierebbe a perdere i campionati fintanto che avremo la macchina migliore e i migliori piloti”, conclude in una recente dichiarazione a La Gazzetta dello Sport.

Quanto detto da Wolff nei giorni scorsi non chiarisce il futuro dei due pilastri del team Mercedes. Se l’addio del direttore esecutivo della scuderia di Stoccarda sembrava già messo in preventivo all’inizio della nuova stagione di Formula 1, quello di Lewis Hamilton sarebbe un reale colpo di scena. Intanto Sebastian Vettel, sempre più lontano dalla Racing Point, attende sviluppi.