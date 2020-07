Kallenius: “Io e Wolff andiamo d’accordo”

Ola Kallenius, presidente di Daimler e amministratore delegato della Mercedes, ha smentito formalmente le voci di un conflitto con il team principal del team di F1, Toto Wolff.

Alcune indiscrezioni emerse all’inizio del 2020, suggerivano una Mercedes al punto di abbandonare il progetto F1 a partire dal 2021, con Toto Wolff in direzione Aston Martin, di proprietà dell’amico Lawrence Stroll, dopo le divergenze con Ola Kallenius.

Anche se tali voci comunque sono state smentite, il futuro del team principal 48enne, non è ancora chiaro essendo in attesa di una conferma con la firma sul contratto, ma al Red Bull Ring, lo scorso weekend, Kallenius si è mosso in favore di un’impegno a lungo termine in Formula 1:

“Beh, non tutto ciò che si legge è vero. Toto e io siamo molto vicini, parliamo abbastanza spesso. Sono molto felice di essere qui e supportare la squadra dopo tutto il duro lavoro svolto durante l’inverno. Penso che siano due cose che sono molto importanti per il futuro della Formula 1”.

Continuando, ha ammesso: “Da un lato è necessario ridurre alla base i costi e molto lavoro è stato dedicato a questo. L’altra cosa che ci ha convinto è avere la migliore tecnologia ibrida al mondo in F1, possiamo portarla avanti verso uno sport a emissioni zero di CO2, tutti insieme”.

Per concludere ha detto: “Abbiamo anche presentato un piano su come rendere questo passo per essere più sostenibili. Queste due cose, sostenibilità finanziaria ed emissioni zero di CO2, equivarrà a un buon futuro per la Mercedes in F1”.