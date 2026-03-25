Wolff: “Nessun motivo per pensare a Verstappen in Mercedes”

Max Verstappen continua a essere al centro del mercato piloti, ma questa volta è Toto Wolff a mettere un freno alle speculazioni

Negli ultimi mesi, il quattro volte campione del mondo è stato frequentemente accostato a un possibile passaggio alla corte di Brackley, soprattutto durante la prima metà della stagione 2025, quando la Red Bull Racing aveva attraversato un momento di difficoltà. Wolff ha messo a tacere queste numerosi speculazioni sull’imminente approdo di Verstappen in Mercedes.

Le indiscrezioni erano alimentate anche dalla presenza di una clausola di rendimento nel contratto del pilota olandese, che aveva aperto scenari interessanti per il mercato piloti. Tuttavia, con la scadenza della clausola nel luglio scorso, l’attenzione mediatica era diminuita. A spegnere ulteriormente le speculazioni era poi arrivata la conferma dei rinnovi in casa Mercedes, con George Russell e Kimi Antonelli confermati per il futuro.

Ecco i motivi per cui le nuove indiscrezioni sono state subito smentite

Nonostante l’ottimo avvio di stagione del team di Brackley, alcune voci sono riemerse nelle ultime settimane. L’ex pilota Jolyon Palmer ha persino ipotizzato che dei colloqui tra Verstappen e Wolff si verificheranno. Ma il team principal Mercedes ha risposto con fermezza, definendo le nuove indiscrezioni premature e infondate: “È sorprendente che queste stupide voci emergano già a marzo. Di solito si parla di queste cose a luglio. Non so chi le abbia rimesse in giro.”

Wolff ha poi chiarito definitivamente la posizione della squadra, sottolineando la stabilità interna: “Abbiamo due piloti con contratti pluriennali a lungo termine. Non potrei essere più felice di così”. Un messaggio chiaro che chiude, almeno per ora, ogni porta a un possibile arrivo di Verstappen. “Entrambi stanno offrendo prestazioni al top, quindi non c’è assolutamente alcun motivo per considerare un cambio di line-up. Lo dico con il massimo rispetto per Max”.

Con il team di Brackley competitivo e una line-up solida, il futuro sembra già scritto. Tuttavia, nel mondo della Formula 1, il mercato piloti resta sempre imprevedibile. E anche quando le porte sembrano chiuse, basta poco perché si riaprano. Quindi lo scenario sembra tutto fuorché chiuso, nonostante la fermezza di Toto Wolff, che ha respinto almeno per il momento un imminente approdo di Verstappen in Mercedes.

Sara Berretti