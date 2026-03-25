Alonso diventa papà: slitta Suzuka

Prima il pargolo, poi Suzuka per Alonso

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 si apre con una notizia che va oltre la pista: Fernando Alonso arriverà in ritardo a Suzuka per un motivo speciale, la nascita del suo primo figlio.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore, il due volte campione del mondo non prenderà parte al consueto media day del giovedì e volerà in Giappone solo successivamente, dopo essere rimasto accanto alla compagna Melissa Jiménez nelle ore decisive della gravidanza.

La decisione è stata condivisa e supportata dal team Aston Martin F1 Team, che ha rassicurato tifosi e addetti ai lavori: tutto procede bene e lo spagnolo sarà regolarmente in pista a partire da venerdì, in tempo per il weekend di gara.

Niente media day e Libere 1: cambia il programma di Alonso a Suzuka

L’assenza iniziale di Alonso comporterà alcune modifiche al programma del team. Il pilota non sarà presente agli impegni mediatici e salterà anche la prima sessione di prove libere, lasciando il volante al giovane Jak Crawford, terzo pilota della squadra.

Il ritorno è però previsto già per le Libere 2, con partecipazione confermata a qualifiche e gara: dunque, nessun rischio per la sua presenza nel momento clou del weekend giapponese.

Una scelta personale che viene prima della pista

La scelta di Alonso evidenzia un lato più umano della Formula 1, dove anche un veterano abituato a record e competizioni – considerato uno dei migliori piloti della sua generazione – mette al primo posto la vita privata.

L’evento coincide infatti con un momento fondamentale della sua vita: la nascita del primo figlio, attesa proprio nei giorni del GP di Suzuka, circostanza che ha reso inevitabile il cambio di programma.

Tra vita privata e stagione complicata

Il weekend giapponese arriva inoltre in una fase delicata per Aston Martin, alle prese con un avvio di stagione non semplice dal punto di vista tecnico. In questo contesto, la gestione del tempo e delle energie di Alonso diventa ancora più significativa.

Nonostante ciò, il team ha scelto la linea della flessibilità, concedendo al pilota il tempo necessario per un evento così importante, senza compromettere la sua partecipazione alla gara.

Un arrivo in ritardo, ma con un motivo speciale

Alonso sarà quindi presente a Suzuka, ma con un giorno di ritardo e un nuovo ruolo nella vita: quello di padre. Una notizia che, per una volta, supera i risultati in pista e racconta il lato più personale di uno dei protagonisti della Formula 1 moderna.