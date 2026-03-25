Ferrari, Suzuka snodo chiave prima dello stop

Ultimo banco di prova a Suzuka per Ferrari prima dello stop

Mentre le scuderie si preparano a un momento chiave della stagione, Frédéric Vasseur ha confermato che il team italiano resterà concentrato sull’attuale SF-26 in vista del Gran Premio del Giappone. A Maranello sarà fondamentale lavorare sodo per “continuare a sviluppare il pacchetto nella direzione corretta”. Per la Ferrari, Suzuka non sarà una gara come le altre: rappresenta infatti l’ultimo vero banco di prova prima del lungo stop forzato causato dalla cancellazione dei Gran Premi in Medio Oriente.

Aprile si prospetta quindi come un mese di attesa, ma anche come un periodo cruciale di lavoro in fabbrica. A Maranello l’obiettivo è sfruttare al massimo questo tempo per consolidare i punti di forza e correggere le debolezze emerse nelle prime gare della stagione. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, può fare la differenza nella lotta per restare competitivi contro la Mercedes.

Ferrari a caccia del gap Mercedes

Al momento, sono proprio questi i due team di riferimento. Per questo, il periodo di pausa sarà determinante per compiere passi avanti e soprattutto nella giusta direzione. In questo contesto, Suzuka assume un valore strategico: un circuito tecnico, impegnativo e ricco di storia, che permetterà alla Ferrari di valutare le proprie prestazioni, raccogliere dati fondamentali per il prosieguo della stagione e affinare il lavoro in fabbrica prima della pausa.

A confermarlo è stato il team principal Frédéric Vasseur: “Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti in Cina, confermando alcuni degli aspetti positivi che abbiamo visto a Melbourne, soprattutto in gara. Tuttavia, è anche chiaro che ci sono aspetti in cui dobbiamo migliorare. Il livello della competizione è molto alto e le piccole differenze possono avere un grande impatto sul risultato“. “È un circuito molto impegnativo“, ha continuato. “Rappresenta una grande opportunità per comprendere meglio la SF-26 e continuare a progredire. Dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi, lavorare sul pacchetto complessivo e assicurarci che tutto funzioni durante il weekend“.

Dalle sue parole emerge chiaramente la volontà di massimizzare l’apprendimento. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono finora affermati come i migliori inseguitori, alle spalle di una Mercedes partita fortissimo. Ed è proprio questo gap che a Maranello cercheranno di ridurre nel corso del mese di aprile. “Dopo questa gara, avremo anche un mese in fabbrica. Sarà importante per analizzare tutti i dati delle prime tre gare e continuare a sviluppare il pacchetto nella direzione corretta“, ha concluso.