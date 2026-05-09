Da Mercedes a McLaren: le lotte interne che potrebbero decidere la stagione

La Formula 1 2026, dopo uno stop forzato di circa un mese, è ritornata più viva che mai. Tra duelli e sfide sia interne che esterne infatti, numerose scuderie, dopo un inizio non proprio al top, hanno lavorato affinché le proprie monoposto potessero essere più adatte al nuovo regolamento.

Prima fra tutte, McLaren, che è approdata a Miami con due vetture pronte a tornare in cima. Di fatti, come Andrea Stella aveva già prospettato, il periodo di pausa è servito alla scuderia di Woking, per rivoluzionare entrambe le auto. Lo scorso GP ha infatti dimostrato come Lando Norris ed Oscar Piastri, siano pronti a sfruttare gli upgrade e sfidare l’attuale leader del mondiale Mercedes. Ma la lotta in casa McLaren è anche interna, con ambedue i piloti pronti a primeggiare nel team. Ma è Mercedes che, in questo 2026, ha sbaragliato tutti gli avversari, con un Kimi Antonelli che domina pressoché in ogni gara. “Il mio diamante grezzo” lo ha definito Toto Wolff. Tuttavia, un aggettivo che potrebbe non piacere ad un George Russell che fatica a stargli al passo.

Verstappen in ripresa, ma Ferrari?

Questo campionato, tra colpi di scena e cambi al vertice, sta anche mostrando un Max Verstappen lontano dalle performance a cui ci aveva abituato. Ma l’olandese, dopo un inizio in cui il feeling con la vettura sembrava esser venuto meno, ha dimostrato a Miami quanto sia ancora pronto a lottare per tornare ai vertici della classifica. Una cosa è certa: Red Bull non è più competitiva come una volta e l’ex campione del mondo potrebbe virare verso altri orizzonti.

E poi c’è Ferrari. Dopo l’auspicio di miglioramenti ed upgrade in vista della Florida, il Cavallino Rampante non è stato in grado di tener testa alla Mercedes, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc costretti a rimanere nelle retrovie. In casa Ferrari ci si dovrà dunque interrogare su cosa non abbia funzionato e cosa fare per svoltare la stagione e lottare per il podio.