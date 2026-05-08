La FIA annuncia le modifiche al motore previste per il 2027

La FIA ha confermato che dal 2027 verranno portate importanti modifiche al motore

La FIA ha confermato che a partire dal 2027 saranno apportate modifiche al motore. L’annuncio è arrivato in seguito a una riunione tra gli 11 team principal, la FOM e i cinque produttori di Power Unit: Mercedes, Ferrari, Red Bull, Audi e Honda, dove hanno raggiunto un accordo in base a diverse proposte.

Tali decisioni sono arrivate dopo il Gran Premio di Miami, dove hanno apportato dei cambiamenti al regolamento per motivi di sicurezza. Nonostante la reazione positiva, tra i piloti c’era la sensazione che i cambiamenti non erano abbastanza e dovevano essere apportate delle modifiche alle monoposto.

La dichiarazione della Federazione

Attraverso una dichiarazione, la FIA ha annunciato le modifiche previste per il 2027. A partire da un’analisi delle modifiche previsto per questo anno in corso, la Federazione ha dichiarato di aver analizzato quelle di Miami, ritenendo che hanno portato a un miglioramento.

“La riunione è iniziata con una revisione dei cambiamenti proposti a Miami prima che si spostasse sulle considerazioni a lungo termine. Siamo arrivati alla conclusione che tali modifiche hanno portato a una concorrenza migliore e siamo a un passo dalla giusta direzione. Stiamo valutando i cambiamenti del pacchetto di Miami per ulteriori modifiche future, che includono migliori revisioni della sicurezza in fase di partenza e in condizioni di bagnate e una volta riferiti verranno comunicate ai team”.

Le modifiche previste per il 2027

Sulle misure a lungo termine, la FIA dichiara che si vedrebbe un aumento della potenza del motore a combustione interna con aumento del flusso di carburante e una diminuzione della potenza utilizzabile dal sistema di recupero dell’energia. “C’è un impegno comune a introdurre dei cambiamenti che migliorino la sicurezza e l’equità delle competizioni, a vantaggio dei piloti e delle scuderie”.

“Le misure concordate vedono un aumento nominale della potenza del motore a combustione interna di circa 50kw con un aumento del flusso di carburante. Inoltre vedono una riduzione nominale della potenza del sistema di recupero dell’energia di circa 50kw. Prima di decidere il pacchetto finale sarà necessario un incontro con le squadre e i produttori delle Power Unit. Le proposte presentate oggi sono il risultato di diverse consultazioni tra la FIA e le parti interessate, inclusi i piloti. Il prossimo passo in seguito al via libera dei costruttori sarà il voto del World Motor Sport Council”.