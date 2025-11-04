Russell sul rinnovo: mai avuto dubbi

Russell non si fa intimorire da Max

George Russell ha spiegato la situazione sul rinnovo del suo contratto con la Mercedes. Ha descritto il rapporto con Toto Wolff come solido e trasparente.

Il contratto di Russell scadeva alla fine della stagione. Per settimane si erano diffuse voci su un possibile interesse di Wolff per Max Verstappen. L’ipotesi non si è concretizzata. La clausola di uscita del pilota olandese non è stata attivata.

Mercedes ha poi annunciato il rinnovo di Russell poco prima del Gran Premio degli Stati Uniti. Nello stesso momento è arrivato anche il prolungamento per Kimi Antonelli. L’accordo ha confermato la fiducia della squadra nel pilota britannico.

Russell ha raccontato di aver sempre avuto pieno sostegno da Toto Wolff. Ha dichiarato che il team principal è sempre stato onesto e coerente con lui.

“Toto è sempre stato bravo nel premiare chi, secondo lui, lo meritava”, ha detto. “Mi ha detto di pensare alla pista e basta.”

Wolff una spalla solida

Il pilota ha aggiunto che Wolff non lo ha mai deluso. Per questo ha scelto di fidarsi e di non preoccuparsi delle voci esterne.

“Le speculazioni venivano soprattutto dai media”, ha spiegato Russell. “Erano storie costruite per attirare attenzione, ma la realtà era diversa.”

Ha sottolineato che il rinnovo non è stato influenzato da questioni economiche. Non cercava un contratto più ricco o una maggiore libertà negoziale. La sua priorità era restare nel team che può offrirgli la miglior opportunità per vincere il titolo.

“Sono molto felice e motivato”, ha dichiarato. “Credo che la Mercedes sia ancora il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi.”

Il pilota ha anche espresso apprezzamento per la chiarezza del dialogo interno al team. Secondo lui, Wolff ha sempre mantenuto le promesse fatte. Ha preferito concentrarsi sui risultati in pista, lasciando al manager la gestione delle trattative.

Il rinnovo di Russell, insieme alla promozione di Antonelli, segna la continuità del progetto Mercedes. La squadra punta a costruire un futuro competitivo dopo anni difficili.

Russell, 26 anni, rappresenta oggi una figura centrale per il team. La fiducia reciproca con Wolff è diventata un elemento chiave nella stabilità della scuderia.

Il pilota ha concluso ribadendo che il suo impegno resta totale. “Voglio riportare la Mercedes al vertice”, ha affermato. “Questo è il mio unico obiettivo.”