Wolff: “A Mercedes serviva una spinta per tornare”

La spinta per la vittoria

Il capo della Mercedes, Toto Wolff, crede che il suo team di Formula 1 “avesse bisogno di una spinta” e di essere fuori ritmo all’inizio del 2023 per spingerlo verso un audace cambiamento. La Mercedes ha insistito con il suo travagliato concetto di auto del 2022 nella convinzione che la comprensione del porpoising avrebbe sbloccato il suo vero potenziale sul nuovo W14.

Ma si è presentata ai test invernali del Bahrain più indietro rispetto alla Red Bull rispetto a quanto ha concluso nel 2022, portando a una decisione difficile di cambiare il concetto di pianale, fiancate e sospensioni a metà stagione, con il debutto della rinnovata W14 al Gran Premio di Monaco.

Tuttavia, è stato il Gran Premio di Spagna dello scorso fine settimana sul Circuit de Barcelona-Catalunya, ad alto carico aerodinamico, a fornire alla Mercedes una prova più rappresentativa del successo del suo audace cambio di direzione.

E domenica Lewis Hamilton e George Russell sono arrivati ​​rispettivamente secondo e terzo, assicurandosi un doppio podio dietro al vincitore in fuga Max Verstappen , che ha confermato la decisione del team di Brackley di cambiare rotta.

Secondo il capo del team, Wolff, la Mercedes aveva bisogno del campanello d’allarme di inizio stagione per non essere competitiva per spingerla verso il suo nuovo concetto.

“Penso che avessimo solo bisogno dello shock all’inizio della stagione per capire che questo non poteva andare avanti, c’è stato molto guadagno in termini di prestazioni“, ha detto Wolff a Sky F1 dopo il risultato di domenica.

Canada terreno per la prova decisiva

“E poi questo ci ha scosso, e poi andiamo avanti. Ci sono tempi di consegna, dobbiamo progettare parti. Poi dobbiamo produrle e il team alla base ha fatto un mega lavoro per avere tutto questo sulla macchina. Sono molto contento per il duro lavoro svolto nel Regno Unito; a Brixworth e a Brackley. Abbiamo preso alcune decisioni per andare in un’altra direzione, abbiamo cambiato così tante parti che abbiamo pensato che forse fossero variabili eccessive”. “È stata una mossa rischiosa, e tutti si sono spinti in avanti e abbiamo ottenuto una buona macchina da corsa”.

Si festeggia, ma con moderazione

Wolff ha avvertito che la Mercedes ha ancora molto lavoro da fare per raggiungere la Red Bull e che deve prima confermare la sua inversione di tendenza al Gran Premio del Canada tra due settimane poiché la sua macchina era “in un mega slancio” a Barcellona. Ma mentre Hamilton ha chiuso a 24 secondi dalla dominante Red Bull di Verstappen, Wolff ha insistito sul fatto che la differenza effettiva non era poi così grande.

“Penso che sia stato meno. Lewis alla fine stava girando, probabilmente sono solo circa 15 secondi”, ha aggiunto. “E con oltre 66 giri, è ancora molto. Semplicemente non è dove miriamo ad essere. Penso che siamo molto più vicini, ma il punto di riferimento è lontano“.