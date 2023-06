GP Spagna, Mercedes:”Abbiamo imparato molto oggi e abbiamo molti dati da analizzare”

Buone speranze per la Mercede al GP di Spagna. Ecco le dichiarazioni dei piloti del team delle frecce argento

Le prove libere al GP di Spagna sono andate abbastanza bene per il team delle frecce argento. Buoni propositi attendono il weekend, anche se a Monaco non è stato possibile trarre molti dati dal pacchetto di aggiornamenti. Come sappiamo, la Mercedes non è specialista al venerdì, ma ci aspetta un passo avanti al sabato e alla domenica.

Russell

“Abbiamo imparato molto oggi e abbiamo molti dati da analizzare stasera. Dobbiamo imparare quello che possiamo dalle informazioni che abbiamo e cercare di andare avanti; Penso che possiamo trovare alcuni vantaggi come ci sono state alcune sorprese là fuori oggi. È solo venerdì e tendiamo a non essere specialisti del venerdì. Di solito facciamo un passo avanti il sabato e la domenica, che è il modo giusto di essere. Ci aspettiamo che la storia sia leggermente diversa domani e poi di nuovo domenica. Dopo tutto, i punti vengono segnati domenica in modo che è quello che stiamo puntando“, ha dichiarato il pilota britannico.

“E ‘stato anche divertente guidare intorno a questa versione del circuito di Barcellona. E ‘passato da una delle peggiori curve in F1 a uno dei migliori! Ora è un settore davvero piacevole e penso che aiuterà con il sorpasso nel Gran Premio“, ha poi concluso.

💬 “Our long run pace didn’t look too bad in FP2. We’re fighting as hard as we can to learn as much as we can.” George, Lewis and Shov look back on Friday at the #SpanishGP. 👇 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 2, 2023

Hamilton

“Direi che è stata una FP1 e FP2 difficile, cercando di arrivare in cima alle gomme e al degrado. La macchina si sentiva OK nel complesso però, e stiamo lottando il più possibile per imparare il più possibile. Il nostro passo a lungo termine non è stato male in FP2, ma dobbiamo concentrarci sul cercare di estrarre più ritmo dal giro singolo. È molto vicino tra noi e le auto davanti. È impressionante vedere i miglioramenti che abbiamo fatto, quindi non sarà facile. Sono concentrato a fare il miglior lavoro possibile stasera per fare le giuste modifiche. So che ci sono miglioramenti che possiamo apportare, quindi ce ne occuperemo”, ha dichiarato il due volte campione del mondo.

“Infine, le ultime due curve sono fantastiche! È molto veloce e lo preferisco sicuramente alla chicane che avevamo in passato. Non ho ancora seguito nessuno fino a lì, quindi non so come questo influenzerà i sorpassi durante la gara, ma lo renderà difficile sul degrado delle gomme”, ha poi concluso.