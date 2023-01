Windsor: “Sebastian Vettel mai al livello di Lewis Hamilton”

Per Windsor, Sebastian Vettel non è mai stato “nella stessa classe” di Lewis Hamilton in termini di talento

Vettel si è ritirato alla fine della stagione 2022 per concludere una brillante carriera in cui è diventato il più giovane campione del mondo di F1 di sempre, vincendo quattro titoli consecutivi con la Red Bull tra il 2010 e il 2013.

Il tedesco è passato alla Ferrari nel 2015 ma non è riuscito a vincere un altro campionato prima di concludere la sua carriera all’Aston Martin. L’ex team manager della Williams e della Ferrari Peter Windsor ha affermato che lo stile di guida di Vettel era limitato. Crede di non aver mai affrontato le carenze emerse durante la sua ultima stagione alla Red Bull nel 2014, quando è stato regolarmente superato dal compagno Daniele Ricciardo.

Ha detto: “Ho sempre pensato che Vettel fosse un pilota molto riflessivo, molto veloce, molto equilibrato che, anche nei suoi test per i giorni della Sauber, non era altro che il massimo esponente della trasformazione della curva in una forma a V. E quando non poteva farlo a causa della geografia della curva, era più o meno come il [pilota] medio, ma quando poteva farlo su un particolare tipo di curva, era brillante e aveva quella capacità di farlo”.

“Solo un normale pilota da corsa” quando l’auto non si adattava al suo stile di guida preferito

L’ex team manager non si è poi risparmiato, usando toni sempre più accesi e tirando stoccate all’ex pilota.

“Ha avuto la supremazia alla Red Bull quando aveva quel fantastico grip al posteriore e tutto il resto. Quando questo è scomparso a causa del regolamento, nel suo ultimo anno alla Red Bull, è diventato solo un normale pilota da corsa e in realtà ha lottato contro Daniel Ricciardo.

“Quando non hai un buon back-end, devi iniziare a giocarci un po’ di più e fare di più con l’anteriore e con l’assetto”.

“[C’erano] ogni sorta di cose che avrebbe potuto fare, ma non ha fatto niente. Ha preferito andare alla Ferrari ed è arrivato come il quattro volte campione del mondo con un sacco di soldi e molta adulazione da parte dei fan. Nonostante ciò non è mai migliorato, era sempre lo stesso pilota. Lo reputo ben diverso rispetto un campione come Lewis; non c’è stata una curva di miglioramento. Questa è la storia di Sebastian Vettel” conclude Windsor.