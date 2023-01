Formula 1, ufficializzato il numero di Gran Premi in calendario

Con la Cina ancora fuori, la Formula 1 ha ratificato le ventitré gare presenti nel calendario del 2023

A poco più di un mese dai test pre-stagionali che segneranno il ritorno alle attività, la Formula 1 ha formalizzato il calendario del 2023. Quello che in principio doveva essere un campionato a ventiquattro gare, si conferma invece a ventitré per l’assenza del Gran Premio di Cina. La stretta del governo di Pechino in materia di Covid è ancora forte, motivo per il quale il ritorno a Shanghai dovrà essere nuovamente posticipato.

Nessun altro prenderà il posto rimasto vacante. Malgrado ciò il numero di appuntamenti non è che non sia molto importante – per alcuni sono già troppi ventitré, figuriamoci ventiquattro. I test si comporranno di una sola sessione che si disputerà fra il 23 ed il 25 febbraio; mentre la stagione prenderà il via il 3 marzo quando si scenderà in pista per le prime povere libere, con il Gran Premio del Bahrain che è fissato per le 16.00 del 5 marzo.

Sarà un’annata serrata che si concluderà alla fine di novembre. E che vedrà il ritorno del Qatar dopo la sua comparsa nel 2021, e l’esordio del Gran Premio di Las Vegas nel particolarissimo panorama della notte del Ringraziamento a stelle e strisce (corrispondente alla mattinata italiana).

IL CALENDARIO