Formula E: test pre-stagionali 2026 a Jarama

Jarama ospita i test pre-stagionali Formula E Gen4

La Formula E ha scelto il Circuito de Madrid Jarama come sede dei test pre-stagionali della Season 13, in programma dal 16 al 20 novembre 2026. Si tratta di un appuntamento storico: sarà la prima uscita ufficiale della vettura Gen4, la monoposto elettrica più potente mai costruita per il campionato. I test di Jarama inaugurano ufficialmente l’era Gen4 della Formula E.

Il tracciato spagnolo ha già ospitato i test pre-campionato nel 2024. In quell’occasione ha sostituito il Ricardo Tormo di Valencia, reso inaccessibile dall’alluvione Dana che aveva messo in ginocchio l’intera zona. Jarama si è così guadagnata un ruolo centrale nel panorama della Formula E. Il circuito è diventato sede anche dell’ePrix di Madrid 2026, vinto da Da Costa davanti a Evans.

BREAKING NEWS @Circuito_Jarama will give us a first glimpse of the GEN4 era, hosting the 2026/27 pre-season test from 16-20 November.#FormulaE pic.twitter.com/yo7SMV7y2L — Formula E (@FIAFormulaE) June 2, 2026

Il calendario della Season 13 si svela il 23 giugno

I test di novembre rappresentano il primo appuntamento del calendario della Season 13, che verrà annunciato ufficialmente il prossimo 23 giugno. I test pre-stagionali saranno l’occasione per vedere tutti i team, i costruttori e i piloti schierarsi in pista con le nuove vetture Gen4 per la prima volta.

Alberto Longo, co-fondatore e direttore generale della Formula E, ha sottolineato il valore dell’evento. “Madrid ha già dimostrato di essere un circuito incredibile per il nostro campionato. Questo è più di un semplice test: è la prima volta che il mondo vedrà tutti i nostri piloti e team con le nuove vetture Gen4″. Ignacio Fernández, direttore del circuito, ha aggiunto che la scelta della Formula E “dimostra la fiducia che organizzatori, piloti e team continuano a riporre in Jarama“. Pablo Martino, responsabile FIA della Formula E, ha concluso definendo i test “un’opportunità cruciale per comprendere la nuova vettura e prepararsi alla stagione”.

L’era Gen4 promette un salto prestazionale netto. La nuova monoposto è descritta come la vettura elettrica da corsa più potente e tecnologicamente avanzata mai costruita per la Formula E. Jarama, con la sua storia e le sue infrastrutture, si candida a diventare il palcoscenico ideale per questo debutto.