Vowles racconta Hamilton dopo il dramma 2021

Vowles racconta nuovi dettagli su uno dei post-gara più controversi

Il team principal della Williams, James Vowles, ha raccontato come Hamilton visse la dolorosa perdita del titolo al Gran Premio di Abu Dhabi 2021. Il pilota inglese vide infatti il campionato sfuggirgli dalle mani all’ultimo giro, quando una controversa ripartenza dopo la safety car permise a Max Verstappen di effettuare il sorpasso decisivo e conquistare il mondiale. Quel momento è stato a lungo considerato uno dei più discussi nella storia della Formula 1. La FIA fu persino accusata di non aver seguito le procedure standard per la ripresa della gara.

All’epoca, Vowles ricopriva un ruolo chiave nella strategia della Mercedes e ha confessato di aver provato soprattutto dispiacere per Hamilton, arrivato a un passo dal conquistare l’ottavo titolo mondiale e a battere nuovamente un record. “Il sentimento più forte che provo è per Lewis. È una persona straordinaria“, ha dichiarato James al canale YouTube di Frankie Langan. “Ha lottato con tutte le sue forze, ed è lì che va il pensiero. A causa di tutto questo, la mia vita è andata avanti. Ho lasciato la Mercedes e ora sono alla Williams. Fa parte della mia storia, e se permetti che prenda troppo spazio, rischi di compromettere il tuo futuro. Non voglio che accada. È semplicemente una linea tracciata su ciò che è successo cinque anni fa“. Vowles ha poi continuato: “Provo empatia per Lewis più di chiunque altro, perché per lui era qualcosa che aveva lì, a portata di mano“.

Hamilton dopo il 2021: il racconto di Vowles

Negli anni successivi, Hamilton non è stato spesso in grado di lottare per la vittoria con Mercedes. Le conseguenze del 2021 portarono delusione in tutto il team Mercedes, nonostante la scuderia sia riuscita comunque a conquistare il titolo costruttori davanti alla Red Bull. Sebbene Hamilton fosse al centro della sconfitta nel campionato piloti, Vowles ha rivelato che il sette volte campione del mondo riuscì a mantenere alta la motivazione e lo spirito del team nelle settimane successive.

“Ecco la cosa più importante, non il cambiamento del risultato, ma il modo in cui lo ha affrontato da sportivo“, ha spiegato Vowles. “Sono sicuro che nella vita capiti, a me sicuramente sì, di non riuscire ad accettare qualcosa che è successo. Non è stato il suo caso dopo la gara. Anzi, è diventato uno dei leader più forti all’interno del team, capace di unirci tutti proprio nel momento più difficile per ciascuno di noi. Questo è un vero campione, a prescindere da ciò che accade in pista“.