Ufficiale: la Williams ha un nuovo Team Principal

Dopo settimane di speculazione è stato dichiarato chi sarà il successore di Jost Capito alla guida della Williams: James Vowles è il nuovo Team Principal. L’inglese abbandona la Mercedes, dove ricopriva il ruolo di capo stratega, per accasarsi alla scuderia di Grove, sarà una grossa perdita per il team di Brackley. La Williams, nel comunicato ufficiale, ha dichiarato che: “La Williams Racing è lieta di annunciare che James Volwes sarà il nostro prossimo Team Principal. James si unirà al team il 20 febbraio, in vista del prima Gran Premio della stagione in Bahrain. Volwes diventerà il terzo direttore sportivo nei 46 anni di storia della scuderia di Grove, dopo Frank Williams e Jost Capito“.

Join us in saying a huge welcome to our new Team Principal! 🤩

We are delighted to announce that James Vowles is coming onboard to lead the team. We’re looking forward to him joining our journey from 20th Feb! 👋

#WeAreWilliams

— Williams Racing (@WilliamsRacing) January 13, 2023