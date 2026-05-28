Isle of Man: Piastri resta impressionato dal Tourist Trophy

Isle of Man: l’esperienza che ha impressionato Piastri

Oscar Piastri è rimasto molto impressionato dall’Isle of Man, vivendo per la prima volta da vicino uno degli eventi più estremi e spettacolari del motorsport, in una pausa dal Mondiale di Formula 1 prima del Gran Premio di Monaco. Il pilota della McLaren ha assistito alle qualifiche insieme al suo manager Mark Webber, seguendo l’azione da un punto iconico del tracciato. Le immagini e i video condivisi sui social hanno subito mostrato la sua reazione incredula davanti al passaggio delle moto a velocità estreme. Un’esperienza che lo stesso Piastri ha definito totalmente diversa da qualsiasi cosa avesse mai visto in carriera.

Piastri impressionato dall’Isle of Man

Oscar Piastri ha vissuto per la prima volta l’atmosfera estrema dell’Isle of Man, un’esperienza fuori dagli schemi rispetto al suo abituale contesto in pista. Al suo fianco c’era il manager e mentore Mark Webber, che lo ha accompagnato tra alcuni dei punti più iconici del tracciato, tra cui la celebre Bray Hill. I due hanno seguito le sessioni dal bordo della strada, in un punto sorprendentemente vicino all’azione, osservando le moto sfrecciare a velocità estreme tra case, muretti e passaggi cittadini.

Bray Hill, il momento più estremo per Piastri

Uno dei momenti più incredibili per Piastri è stato il passaggio a Bray Hill, uno dei tratti più famosi e pericolosi del percorso. Il pilota McLaren ha assistito alla scena da un giardino privato, praticamente a ridosso della strada, con le moto che arrivavano in discesa a velocità altissime senza alcuna via di fuga. La posizione scelta dagli spettatori ha permesso a Piastri di vedere da vicino quanto sia estremo il margine di errore in questa competizione, con i piloti che sfiorano muri e recinzioni a pochi centimetri.

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Il “posto perfetto” visto dal giardino

Piastri ha documentato parte dell’esperienza sui social, mostrando il passaggio attraverso strette aperture tra recinzioni e giardini privati per raggiungere il punto di osservazione. Nel video si sente mentre commenta con sorpresa la situazione, definendo quel punto come “il posto perfetto” per vedere la gara. Durante le riprese, il pilota racconta anche di trovarsi praticamente nel giardino di una casa, mentre le moto sfrecciano a pochi metri da lui a piena velocità.

“Questi sono fuori di testa”: la reazione di Piastri

Il passaggio più impressionante arriva quando le moto sfrecciano a tutta velocità a pochi metri da lui, con Piastri che non riesce a nascondere la sorpresa. Il pilota McLaren segue l’azione con lo sguardo e reagisce in tempo reale al passaggio dei rider, visibilmente colpito dalla velocità e dal rischio. La sua conclusione è immediata e spontanea: “Questi sono fuori di testa”, diventata la frase simbolo del video.

Webber e Piastri, l’impatto del Tourist Trophy

Anche Mark Webber ha raccontato l’esperienza sui social, sottolineando quanto sia sempre sorprendente accompagnare qualcuno al primo approccio all’evento e il livello di coraggio richiesto ai piloti, evidenziando lo spettacolo che colpisce anche chi è abituato al motorsport di alto livello. Oscar Piastri, rimasto fortemente impressionato per quanto vissuto all’Isle of Man, ha poi chiuso l’esperienza con un messaggio chiaro, condividendo tutta la sua sorpresa e definendolo qualcosa di completamente diverso da qualsiasi altra esperienza in carriera: “Prima esperienza al TT. Non sarà l’ultima”, ha scritto.