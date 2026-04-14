McLaren: pochi upgrade ma tanta prudenza

Stella punta su sviluppo mirato e comprensione della MCL40

La McLaren affronta la stagione 2026 di Formula 1 con un approccio lucido e metodico allo sviluppo della nuova MCL40, una monoposto nata in un contesto regolamentare completamente rivoluzionato e senza upgrade in mente. Il team principal Andrea Stella ha chiarito che la priorità non sarà introdurre aggiornamenti immediati, ma comprendere a fondo il comportamento della vettura prima di spingere sull’evoluzione tecnica.

Secondo quanto emerso, la scuderia di Woking ha scelto deliberatamente di limitare gli upgrade nelle prime fasi della stagione. Una decisione controcorrente rispetto ad altri team, motivata dalla complessità del nuovo pacchetto tecnico e dalla necessità di evitare interventi affrettati che potrebbero confondere il quadro prestazionale.

Comprendere prima di evolvere: per McLaren pochi upgrade ma costanza

Il concetto chiave espresso da Stella è chiaro: prima di modificare la vettura, bisogna capirla. La MCL40 rappresenta infatti un progetto completamente nuovo, influenzato da regolamenti che hanno ridefinito aerodinamica, power unit e architettura generale. In questo scenario, introdurre aggiornamenti troppo presto rischierebbe di complicare l’analisi dei dati.

McLaren ha quindi scelto di sfruttare al massimo il tempo di sviluppo prima del debutto in pista, arrivando persino a ritardare l’inizio dei test per continuare a lavorare sul progetto. Questa scelta, secondo Stella, potrebbe tradursi in un vantaggio a lungo termine, evitando compromessi legati a decisioni tecniche prese troppo in anticipo.

Un potenziale elevato ancora da sbloccare per McLaren

Nonostante un avvio di stagione solido ma non dominante, all’interno del team c’è convinzione che la MCL40 abbia un potenziale molto alto. Stella ha riconosciuto alcune debolezze attuali, in particolare un deficit di grip rispetto a rivali come Ferrari e Mercedes, soprattutto nelle curve. Un altro aspetto cruciale riguarda lo sfruttamento della power unit Mercedes di nuova generazione. McLaren ritiene di non aver ancora estratto tutto il potenziale disponibile, ma i progressi registrati indicano una curva di apprendimento rapida e positiva.

Gli aggiornamenti arriveranno, ma in modo progressivo e mirato. L’obiettivo è migliorare soprattutto l’efficienza aerodinamica e il rendimento complessivo del telaio, elementi considerati centrali per colmare il gap con i migliori.

La pausa primaverile rappresenta un momento chiave per accelerare questo processo: più tempo per produrre nuove componenti, perfezionare gli strumenti e affinare l’integrazione tra motore e telaio. Il team punta a presentarsi alle prossime gare con una monoposto più competitiva, in grado di lottare stabilmente per podi e vittorie.

McLaren non cerca scorciatoie: la strada scelta è quella della comprensione profonda e dello sviluppo ragionato. Una strategia che potrebbe rivelarsi decisiva per trasformare il potenziale della MCL40 in un vero punto di svolta nel corso della stagione.